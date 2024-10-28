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雲一樣的男人（九）

楊秋生

如果說芊芊的姊姊和蕾縵是同學，那麼，他和蕾縵，甚至子舒的事，芊芊也都應該知道了。他彷彿被人剝開了衣服，赤裸裸地無所遁形。

「你見過我姊姊的。」芊芊說。

「她是我們學校的嗎？」他意態闌珊地問。

「不是。」芊芊說，「你記不記得，有一次你請蕾縵看電影？結果蕾縵拉了一票人，看完電影還拽著大家一起去冰果店，要你請客。」

他當然記得，那一次蕾縵的惡搞幾乎花掉他半個月的薪水。那時有個叫菡菡的女孩子，長得清秀可人、安靜嫻雅。他當時還覺得奇怪，蕾縵怎麼會有這樣的朋友。

「我們那時剛從外地搬過來，人生地不熟，蕾縵總是熱心地幫助大姊。兩人個性雖然差得十萬八千里，但感情一直很好。」芊芊急急解釋。

「你現在在哪兒上班呢？」道明問。

「我在母校教書，我只是有事上台北來幾天而已。」

這樣怎麼交往啊？結婚以後該怎麼辦呢？

他以為繞了半天與芊芊的相遇，是上天的安排。原來他與芊芊竟是地球與哈雷彗星的相遇，不過是偶爾的交集、不停的錯過。這是上天開了他一個大玩笑吧！

他將咖啡一飲而盡，滿腔的苦澀。

10

從他結識麗敏的那一天，他就知道大家會在他的背後說他「老牛吃嫩草」。幾乎大上她將近一輪，他在情感的道路磕磕碰碰摔了幾次大跤，心臟結滿了傷疤，乍見到剛剛大學畢業的麗敏，就被她長長密密捲捲的睫毛給電到了。她似乎很愛笑，笑起來的時候，不是特別大的眼睛，更是瞇成一條彎彎的月亮。他無論說些什麼，她都咯咯地笑個不停，露出潔白的牙齒及嘴邊兩粒可愛的小梨渦。（九）

咖啡

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