圖／米榭兒

天與海接壤，我想月亮知道它創造的同時，同樣也殺死了很多浪花嗎？我終於想到話題，想到上學期學校的哲學選修課、想到我與老師之間的爭論。

「喬，你相信這一切都會重新來一次嗎？」

很爛的開場白，我不太會組織塊狀的語言。

「哪一切？」喬低下頭，「今天？今年？我的一輩子？文明開始的那一刻？宇宙的初始？」

「不知道……就是我們身邊的全部完全沒有改變地再來一次。」

「不知道有沒有可能，不過我不想要再來一次了。」喬這樣回答，很有他的風格。雖然他活得並不糟糕，他會很多東西，做為一個學生，至少對我個人而言，他很「成功」，卻又很自由。

我記得那時候和老師的對話是這樣的，他說世界是由電子與夸克組成的，所以有這樣的可能性──雖非常小，但是有──因為物質是有限的，所以也有這樣一種可能，它們又用一模一樣的組合再來過一次。所以我們其實有可能，再一模一樣地活一次的。

可是只要有一瞬間人的抉擇不一樣，世界就會再次變得不一樣了……我想，如果真的有上帝的話。

人有那麼厲害嗎？我曾經在社區警衛室拿完快遞走回家的時候，思考這個問題。我想如果上帝能夠預言未來，那麼他會知道，我在猶豫要不要把腳上的拖鞋踢開？又會踢幾次呢？

就跟這些海浪的生死一樣，人的決定能夠那麼厲害到去左右宇宙的分裂嗎？可是我們似乎那麼渺小的。

厚重的天空上是斑駁的雲朵，浪花的聲音就像是半夜的風扇，重複的低頻噪音，久了就要習慣。

風吵鬧地吹著，我有一瞬間有種衝動，想要把身體靠上喬，就一下下，在風裡。可是後來我們還是什麼都沒說，也沒有改變兩人之間一個手肘的距離，我沒有喜歡喬的。

喬卻突然跳下矮矮的牆，小心地踩過可能會崩落的石頭。我問他在做什麼，他卻沒有回應。只是自顧自地掬一捧即將從指縫漏乾的海水給我，把那僅存的一點點水倒在我也攏起來的掌心。

「給你，你的浪花的屍體。」

我笑了。

「不覺得『浪花』是很美的名字嗎？好像真的就是一朵花一樣。」海水一點一點地流乾，滴在我的制服裙襬上。我說：「如果每一道浪都能被遊客拍下來，那就好了。那只是人的一瞬，卻是浪花的一生。」

「可是拍照下來，就等於有留下紀錄嗎？就跟人成功一般，被記住又代表什麼呢？怎麼去感知？」喬卻坐回他的原位，又這樣說。

我們都皺起眉來。

我想要接話、想要和他說不是這樣的、想要與他爭論記得的意義，還有影像留存的意義，可是最後卻向他道歉，說自己可能中暑了。

海風很大，三月太熱。

「我們該回去了。」喬低頭看了看手錶。

「我要趕放學那班公車。」我說。

「那麼我們沒剩多少時間了。」

在腳踏車鏈條的摩擦聲中，我突然想到，也許喬的意思是水是無生亦無死的。我原先想開口問，最後還是算了。已經離開海邊了，再提起來似乎很沒意思。

來時是逆風，頭髮便向後飛去。如今卻是順風，騎車沒有獲得什麼助力，倒是顯得很狼狽了。回程比方才要快得很多，畢竟走過一次了，不必停下來看地圖。不過那種粗糙、充滿砂礫的「從沒來過」，仍然是無可取代的。

我又想，喬的意思可能是沒必要去想那麼多，想懂了代表什麼？水沒有生死、物質也沒有生死？那麼便不去在意現世的濃重情緒或是細節嗎？好像也不是這樣的。

可是我依然沒有開口問喬，我知道這樣的時間不會再有了，可是我仍然沒有開口問喬。

三月太熱。

漫長的路、溫吞的陽光，我們又要回去，沒剩多少時間了。來時的房屋仍然是房屋、商店依然是商店，我們回到那個公園，喬去把我的書包拿來給我。

學生正放學，熙熙攘攘的街道上是被踩碎的落葉。夜市開始燈火通明，塞滿了吵雜的嘴巴。

喬和我道別，和我說，他要回學校拿他的書包，明天還有複習考。

就好像我們已經離開海很久了。（下）