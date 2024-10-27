她們拉了拉彼此的胳膊，退至人行橫道上。廖青順著葛靜媛的目光望過去，剛才已呈通暢狀態的斑馬線，此刻重新被紅燈掌控，洶湧的車流在眼皮底下來來往往。它們趁著這短暫的放行間隙，快速通過這個路口，直到被下一路口攔截。

「真巧啊，我媽來這裡做白內障手術。」她笑著解釋道，「她怕小地方的醫生把她寶貴的眼睛弄壞，非要來這裡。」

說完這話，她下意識地看著葛靜媛。

葛靜媛指著靠近路邊那幢高聳的灰色大樓，「我們住十二樓，也來好幾天了……」她表情嚴肅，努力想要擠出一絲笑容，但沒有成功。

十二樓也是眼科病房，她看護的病人會是誰？應該是奚老師吧？廖青的腦子快速轉動著，但兩人已沒多餘時間細聊。不斷有路人從她們身旁走過，好像沒有方向、機械移動的木偶，隨時可能將她們撞倒。葛靜媛手裡還拎著食品袋，她不得不低聲說了句「回頭再聊啊」，待廖青轉身細視，已不見對方蹤影。

那日黃昏，廖青對鄭素雲提起此事，說她在醫院門口看見葛靜媛了。整個人蒼老了些，眼袋很深，似乎很久沒有睡覺了。

「會不會……她是陪奚老師來看眼睛的？」廖青猜道。

「你上樓看看不就知道了。奚老師還是你初中老師呢，應該去看一下的。」

「你覺得……我應該上去看看？萬一人家不歡迎呢？」

「怎麼回事啊，你倆不是挺好的嗎？」

「那都是好幾年前的事了，其實也沒想像那麼好……。」廖青嘀咕道，不知該如何解釋這一切。

「小時候，有很多人要和你交朋友，你卻說最想與葛靜媛成為朋友……」鄭素雲搖頭，表示並不了解她的真實想法。

她心裡一顫，「我有說過這樣的話嗎？我怎麼不記得了。」（四一）