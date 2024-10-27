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雲一樣的男人（八）

楊秋生

那晚，他睡得很沉、很沉。

第二天，道明想再見到芊芊。芊芊說下午三點以前都可以，提議在離她住處不遠的一家咖啡屋見面。

芊芊坐在他對面，微暗的光線，將她襯托得更是精緻迷人。

芊芊點了一杯虹吸咖啡，也建議他點一杯。「虹吸咖啡煮法上較複雜，對於水溫、火候和時間的掌控，皆要拿捏精準，才能煮出濃郁香醇的咖啡。煮好的咖啡在不斷降溫的過程中，會有不一樣的口感。一杯喝下來，不只是舌尖上能夠感覺豐富而多層次的滋味，對心靈也有很大的療癒作用。」

他有些訝異芊芊的咖啡品味，她會是個講究物質慾望的人，還是一個有藝術生活氣息的人？他想了解更多。

「這家提供的餐點是手工特製的，無論是有馬鈴薯泥、起司和生菜的厚吐司豬排蛋三明治，或者加了燻肉、杏鮑菇和牛奶的鹹派，都有獨特的味道。即使簡單的歐式麵包、沙拉，也都口感豐富。」芊芊接著說。

他喝了一口，咖啡真的比他預期要香多了。再喝一口，醇香舒服暢快，竟然有了微醺的感覺。

「妳常來這家嗎？」他一口咬下厚實外層酥脆、內裡鬆軟的三明治問。

「偶爾北上時會來喝一杯。」

北上？這表明了芊芊不住在北部。

「這還是蕾縵介紹的。」芊芊說。

「蕾縵？」他大驚，多久沒聽到這個名字了。

「是的，你大概不知道，她是我大姊的初中同學。」芊芊帶著促狹的眼神說。她笑起來的時候，下面的臥蠶微微鼓起來，襯托她黑白分明的眼睛特別漂亮，「我這幾天就住她家呢。」

芊芊竟然和蕾縵有這樣的淵源，他忽然覺得索然無味，含在口中的三明治幾乎嚥不下去。（八）

咖啡 牛奶

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