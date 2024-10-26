4

那是個寒冷的冬天，那個冬天雪特別大。江玲和劉祥從診所裡走出來時，天正下著大雪。兩個人默默地上了車，劉祥好像丟了魂一樣不言不語。江玲忍了很久的眼淚，終於無聲地滑落下來。她不能相信，也不敢相信，一個好端端的兒子，怎麼會在十五歲時突然的一天，就像做了一個噩夢一樣，被一個金髮碧眼的外國人，確診是自閉症。她寧可相信兒子個性有問題，也不願相信是一種病，一種不能治的疾病。

「自閉症」這個詞，江玲聽說過，記憶最深的是電影《雨人》。但劉安怎麼可能是自閉症？劉安只是性格有點特別。

她記得醫生的話，醫生說劉安是高功能自閉症，智商沒有問題，所以他能在這樣好的學校裡，成績不錯。但是，醫生強調說，人際交往是他的弱項，在今後的生活中，他的社交會是他最大的困難。

那麼，他是怎麼得的這個病？原因在哪裡？劉祥聲音都變了，顫抖著問。

至今為止，醫生答道，這是個不解之謎，沒有一個準確答案。有人說是遺傳、有人說是後天環境，詩人說他們來自星星、宗教人士說是神的旨意。就目前的科學發展看，我們只能說，這是一種不明原因的疾病，目前不能治癒。如果早期發現，經過一系列科學訓練，對他的社交能力會有幫助。但是，醫生聳聳肩說：你的兒子發現得太晚了。到了十八歲，學校的系統訓練，對他的作用就很小了。

江玲的眼淚含在眼裡，說：那麼今後他的情況會好轉還是會更糟？

醫生說，這個很難說。自閉症最難的診治，就是它的多面性。在不同的患者身上，有不同的表現和不同的發展。自閉症的特點就像積木一樣，可以任意組合。每個患者都可以是兩塊或三塊的任意組合，所以每個患者的表現都是不同的。（四）