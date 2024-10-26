從前的她，眼睛像一汪深潭，深不見底，明亮卻又幽深冷冽。當她淺淺地笑時，那鑲嵌在臥蠶上面的眼睛又黑又亮，散發著純真與充滿好奇心的感覺。但是現在的眼睛，泛著清亮似乎能洞悉他人心事的澄澈，還有著溫柔與深情。

芊芊看到他，臉一紅，淺淺一笑。

繞了一圈，他想，他曾經給過芊芊和自己一個機會嗎？

這會是上天的安排嗎？

他朝芊芊走了過去。

9

他們就在紫色繁花 邊上聊著往事，聊到他們年輕時曾經迷戀過的浪漫如霞風鈴花、從學校走到菜市場有著整排樹蔭的步道，還有幾家頗具家庭風味的餐廳……流轉的曖昧的情愫悄然升起，旖旎而令人心動。

他抬起頭來看到天好藍，藍得好像一片海。他忽然想去看海，問芊芊：「妳有空嗎？我們明天去看海？」

芊芊先是愣了一會兒，然後又猶豫了一會兒，最後爽快地說：「好啊。」

他們有了第一次的約會。

比起山，道明似乎更愛海。小的時候聽父親說「登山則情滿於山，觀海則意溢於海」，他其實並不太懂這一句話的意思，但是去山間比不上觀海更使他舒暢放鬆。大海之闊，能夠容納百川、可以承載渡船，更能讓人想像自由飛翔到海的盡頭。在中西部念書，想家時，總埋怨看不到海，覺得家好遠、好遠。

他們沿著海岸走，萬頃碧波、波光粼粼。白浪捲來輕拍堤岸，海濤聲穿過心間，沖刷著靈魂，累積的塵埃、滄桑的歲月都像有了新面貌。

他們聊起旗津、渡船、日落，還有屬於那時的青春歲月。

海風輕拂而過，芊芊長髮飛揚，恬淡靜謐的微笑，像海一樣，展現了無限的風情和韻致，讓他忘卻一切煩惱。（七）