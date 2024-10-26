圖／米榭兒

我所知道最安全的翹課方式，就是直接從校門口走出去。

這是以前請假得出的結論。最好還能手上拿一張廢紙，假裝是剛簽好，來不及收到書包裡的假單，再從容地對警衛伯伯揮手，就可以順利離開。

其實這仍然有些大費周章，好像在腦海裡想過後果、規避部分責任，就有點不夠「青春」，不過我實在很難擺脫這樣的本能。

我不想帶著書包離開，就在學校對面的公園等喬，想問他怎麼辦。他倒是翹課的慣犯了，他騎著腳踏車來時，就說書包可以放在公廁的掃具間。

「喬，那很髒……」

喬卻聳肩，自顧自地把我的書包拿去放。他自己沒有帶書包出來。

他說他翹掉了下午的複習考，說完便開始抓爬到他腿上的螞蟻，那種螞蟻捏死會很臭。平日下午的公園空蕩蕩的，畢竟這裡只剩下經過上午人類經濟生產過後的髒空氣。喬說他不願意載我，所以讓我自己去借YouBike。

不過我不太會在路上騎單車，從路邊竄出來的機車有點可怕。喬問我想去哪兒，我說不知道，但其實我想去海邊。我想過好多次，要直直離開教室，從早上仍然安靜的夜市街區揚長而去，要去海邊、要看海，可是從來沒有付諸行動過。

公園大樹的綠葉在陽光中掉下來，在地上撒出一片陰影。陰影和葉重疊，風又驅趕落葉離開。流水線過程。

今天在手機上和喬說了，那時我正在打掃，外掃區掃的垃圾與落葉像是會自己無性繁殖一般，很讓人厭煩，於是掏出手機和喬說。一起打掃的同學在即將改名的中正堂的石板前，念著「世界偉人、人類救星」嘻笑。

我一如既往地很想離開。

喬便讓我出來，只要出來了，那便好了。我有時候會覺得在上課時間離開學校，世界會變得怪怪的。好像還沒準備好要讓我來，就像《楚門的世界》裡，偶爾會露出破綻的模樣。

其實也可能只是我太少去看，從某種程度上也被蒙在鼓裡。我又和喬說想去看海。

「那你剛才為什麼不說？」喬問。

「因為我想我們還有很多時間。」其實我知道這句話有點煩人。

不過我是在享受說的瞬間的。我們還有很多時間，還有很多選擇的權利，還有年輕。就算其實並沒有那麼自由。喬也許覺得我很古怪，並且故意在找他麻煩。

喬讓我跟著他。我並沒有什麼地理概念，我不知道哪條街會通往哪裡，我只知道這家店在這條路上。可是若它們要交雜、要相互連結，我便就分不清了，也不太會過十字路口沒有小綠人的馬路。

原來安靜的夜市商圈直直過去，再左彎右拐幾次，就能到海邊。好吧，我們其實騎車騎了極久，喬還得停下車來看地圖，但總歸是這樣的，是時而直行、時而轉彎地到了。

我有點疲倦，腳像要斷掉了，一種鈍感的疲倦疊加就很難受。

還有是從哪一刻，風開始鹹腥的呢？我早就分不清楚了。

我們要騎經很多房屋，大部分的房門緊閉，害怕海風沒有距離感。可是在一次喬停下來看地圖的時候，卻恰恰停在一間平房之前。電視是厚的那種，粗糙的聲音從窗戶漏出來，風也從窗戶灌進去，窗簾嘩啦啦地飛舞。

裡頭的阿公在看摔角，主持人好像說著日語。風不擅長傳遞聲音，我聽不清楚，卻能看到電視裡的選手相互摔打，喬終於查完地圖。

我的外公也喜歡看這種摔角，他看不懂中文字幕、聽不懂日文解說，卻只要聲音充斥在安靜的屋子裡便好了。

我們好像都在逃避。

從市區到海邊、從日常到逃離，是很短暫又很漫長的。這樣的逃避不能參雜現代化的時空收斂，只要慢慢的、用腳。就好像一場強調其「意義」的放逐，一種過時刻意的形式主義。

好像有人說過，青春期就像一場漫長的不合作運動，很麻煩，確實也太刻意。誰都自然明白別人走過的路是最輕鬆的，所有人都循規蹈矩就是最好的。不過卻好像也是所有人心裡都知道的，再不跑就沒機會了。

「以後不會再有了」、「最後一次」，似乎總要被這些詞句拉扯。殊不知很多為了另一個「唯一一次」放棄的東西，本身也是「最後一次」。（上）