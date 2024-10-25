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不可跨越（全文完）

卓慧臻

礦工們日以繼夜忙碌著，孩子受不到應有的照顧，較多家庭發生意外，因而引起大家的共鳴，廣為流傳。邱鵬後來查到，作者其實是因為自己的女友溺水而死，他愛莫能助，悲傷之餘，寫下了這首歌。

邱鵬悔恨，鄧婕需要他的時候，他竟然都缺席。他曾經琢磨著給家人帶來更好的生活，只是最後，也沒有做到。他的頭倚靠在方向盤上，嗚嗚咽咽，潸然淚下。午夜藍的天空令他宛如沉入深海，萬劫不復。

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楚躍和女兒沒有參加鄧婕的喪禮，他們不知怎麼面對鄧婕一家。原本兩家兒女假期回來，總會找時間碰頭，現在避之惟恐不及。

露西記起鄧婕阿姨送她的髮飾以及對她的關心，失聲痛哭：「爸爸，你為什麼不早告訴我，你們兩人交往的事，難道你還把我當成小孩嗎？我不會反對你追求她！」

清晨，社區跑道上多是露水，朝霧迷濛，楚躍回想和鄧婕短暫而美好的日子，一股茫然、無依之感湧上心頭。他以為時間會抹去傷痛，但是，至今仍舊無法抑制心中的思念。

女兒的話令他反思，他責怪自己是不是應該早些向鄧婕告白。假如他們有個穩固的關係，鄧婕是不是會更快樂呢？那個關鍵時刻，為什麼偏偏不是他走在她的後面呢？那樣，也許她就可以活下來了。

上天讓他單獨活下來的原因是為什麼？他懷念起她的面容，溫和且不世故，他淒楚地想著。如今偷生是為了感知這份情誼，試圖抓住愉快的瞬間。他彷彿又步入鄧婕群芳爭艷的庭院，那潔白美麗的花朵，枝葉豐裕，一靠近便有香氣緩緩滲出。（全文完）

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