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翩若驚鴻（三九）

草白

她聲音很輕，這給廖青一種錯覺，好像從前的怨懟和憤怒並不存在，這一家人向來相扶相幫，親密無間。

「嗯，我第一次看見他時，他還是個小孩呢。」驚訝之餘，她仍有些不敢相信，為什麼要管這些？從前的葛靜媛可是能躲則躲，怎麼會接這樣的燙手山芋？

「現在，他也還是個孩子，還需要人照顧……」葛靜媛忽然說。

「什麼？」她不解地望著她。

「哦，我說的是，我有責任照顧他、照顧他們。」葛靜媛指了指林子那頭的母子倆。

廖青沒反應過來，就那樣怔怔地望著她。

「我已經把苗圃搬回蒙城了，有空來玩啊。」她似乎急於結束對話，想要離開。

那日黃昏，廖青站在七葉樹下，看著葛靜媛和母親、弟弟走下寺廟台階，走到馬路對面去，他們的汽車停在那裡。亮紅色轎車穿過密織的樹影──輕盈、迅疾，光影交錯的剎那，她想起水泥台子上舞動的水紅色綢衣與松花綠綢帶，當年驚心動魄的一幕再次來到眼前。

9

秋天來臨，她還暫住在親戚家，繼續做那份品牌代理工作。賺錢不多，勝在自由。除了採購必備的生活物品，偶爾驅車半小時去縣城探望母親，其餘時間都在房子裡待著。

那日黃昏，她從超市的停車場出來，路過人聲鼎沸的人民廣場，足足堵了半個多小時。人群很熱鬧，好像在舉辦集市活動。她想起小時候被母親帶到這裡看雜技表演、購買新年衣物。

有一年，她在一家賣粉色羊毛大衣的攤位前停下，怎麼也挪不動步子，最後還是母親咬牙買下它。後來，那件衣服縮水了，被蟲蛀得不成樣子，大概還存放在老屋的衣櫃裡。（三九）

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