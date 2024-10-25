我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

雲一樣的男人（六）

楊秋生

三十三歲，雖然一回來就回到母校當副教授，但趙培華早一年便當上了系主任。心裡的不平衡，每天都在他的心底來回震盪，很難消除。每天早上跨進辦公室，都覺得舉步維艱，還必須壓抑著自己帶著酸酸的氣味，以他一向開朗的笑容與大家打招呼。

他每天都糾結著，這樣的心情會一直纏繞著他嗎？自己出頭的機會到底有多少？

他忽然覺得，自己就像在美國國家公園的旅客參觀中心看到的許多動物標本一樣，擁有著完美的形象，卻是動彈不得。

站在曾經熟悉的母校，如今如此陌生。經過兩個月的適應，每天踏上同樣的土地，陌生感漸漸消失。那天他踏在每日必走的步道上，受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，微微寒涼接觸他裸露的臉龐，卻只見蒜香紫藤花自顧自開著，迎風搖曳，如此美麗。

繁花展開笑靨，完全無視經過樹下的女孩子們的美與醜，一律為她們增添了幾分艷麗之色。不完美的完美，他似乎領略到了，這正應該是愛情的真諦吧？不論適合不適合、應該不應該，愛就是愛。與A那段撕肝裂肺的不倫之戀、子舒的陰魂不散，不過都是教會他愛情也許只有喜歡不喜歡，沒有對與錯。

就在那個時候，他又遇見了正冉冉走過蒜香紫藤花下的芊芊。

離鄉六年，印象中害羞帶著些許稚氣的女孩子，仍然擁有清新娟秀的臉龐。看似多層次的隨意穿搭，其實是頗為匠心的設計，頗富品味。掩不住的纖細身材，渾身上下散發著花般的氣息，讓人忍不住佇足癡望。

乍看之下，她的外表沒有什麼改變。但是仔細觀察，她的眼睛和以前完全不一樣了。（六）

繁花

上一則

金庸會跳芭蕾？ 台北百年金庸展曝光金庸收藏

下一則

攀樹夏令營

延伸閱讀

教會的溫暖初遇

教會的溫暖初遇
紐約市長亞當斯現身教會 重申不辭職

紐約市長亞當斯現身教會 重申不辭職
黃石公園遊客越出地熱區步道 遭熱泉三度燙傷

黃石公園遊客越出地熱區步道 遭熱泉三度燙傷
黃石公園女遊客偏離步道 遭「老忠實」噴泉燙傷

黃石公園女遊客偏離步道 遭「老忠實」噴泉燙傷

熱門新聞

岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（下）

2024-10-22 02:02

在巴西出意外

2024-10-18 02:02
台灣中央大學將頒給愛阿華大學「國際寫作計畫」共同創辦人聶華苓名譽博士學位。(圖：愛阿華大學提供)

「文壇永遠的母親」聶華苓逝世 作家袁瓊瓊因她打開思維

2024-10-21 17:02

我的摩門教學生

2024-10-18 02:02

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值