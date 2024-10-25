三十三歲，雖然一回來就回到母校當副教授，但趙培華早一年便當上了系主任。心裡的不平衡，每天都在他的心底來回震盪，很難消除。每天早上跨進辦公室，都覺得舉步維艱，還必須壓抑著自己帶著酸酸的氣味，以他一向開朗的笑容與大家打招呼。

他每天都糾結著，這樣的心情會一直纏繞著他嗎？自己出頭的機會到底有多少？

他忽然覺得，自己就像在美國國家公園的旅客參觀中心看到的許多動物標本一樣，擁有著完美的形象，卻是動彈不得。

站在曾經熟悉的母校，如今如此陌生。經過兩個月的適應，每天踏上同樣的土地，陌生感漸漸消失。那天他踏在每日必走的步道上，受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，微微寒涼接觸他裸露的臉龐，卻只見蒜香紫藤花自顧自開著，迎風搖曳，如此美麗。

繁花 展開笑靨，完全無視經過樹下的女孩子們的美與醜，一律為她們增添了幾分艷麗之色。不完美的完美，他似乎領略到了，這正應該是愛情的真諦吧？不論適合不適合、應該不應該，愛就是愛。與A那段撕肝裂肺的不倫之戀、子舒的陰魂不散，不過都是教會他愛情也許只有喜歡不喜歡，沒有對與錯。

就在那個時候，他又遇見了正冉冉走過蒜香紫藤花下的芊芊。

離鄉六年，印象中害羞帶著些許稚氣的女孩子，仍然擁有清新娟秀的臉龐。看似多層次的隨意穿搭，其實是頗為匠心的設計，頗富品味。掩不住的纖細身材，渾身上下散發著花般的氣息，讓人忍不住佇足癡望。

乍看之下，她的外表沒有什麼改變。但是仔細觀察，她的眼睛和以前完全不一樣了。（六）