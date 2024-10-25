圖／薛慧瑩

半夜裡電話響起來，劉祥連接都不接，就遞給了江玲。不用問，這半夜鈴聲，不是別人，只能是江玲的老父。老父得了老年癡呆症後，分不清中國和加拿大 的白天黑夜，想什麼時候打，就什麼時候打。剛開始時江玲耐著性子跟他說：你的白天就是我的半夜，你能不能傍晚給我打電話？說了好幾次，他也記不住，只好放棄。跟老父親怎麼講道理？既然講不來，就只能由著他去。

每次夜半電話響起，江玲就趕緊抱起電話，跑到衛生間去，生怕驚醒了別人。說來也怪，老父癡呆了，別的什麼都癡呆，只在錢上鬼精，把錢攥得死死的，一分也別想拿走。這次電話，也還是那個永遠不變的主題：要錢。老父也不明說，只是念叨著孫子要結婚，又要買房子，一家人都想讓他出錢，可是我哪裡有錢。可如果我不給他們錢，你大嫂就不來給我們做飯了。你也知道你媽那身體，你大嫂不來做飯，我和你媽就餓著。昨天還有兩塊烤餅，今天就沒有吃的了。他叫苦不迭地說。

江玲聽出了老父的意思，便嘆口氣說：你也別念叨了，我也明白了。我呢，盡量多給你點錢，你就別為難了。只是下次你白天打電話好不好，我們這裡是半夜。老父聽見有錢來，像小孩一樣高興起來，說：好、好，你睡覺吧。

劉祥睡得迷迷糊糊，江玲把兩隻冰涼的腳放在劉祥的被窩裡。劉祥閉著眼睛說：什麼事？江玲說：要錢。劉祥也是身經百戰，見慣不驚，就跟沒聽見似的，一翻身又睡了。留下江玲，左思右想、翻來覆去，直到東方泛白，才朦朦朧朧地睡去。

3

就在江玲和劉祥把劉安的事忘了的時候，保羅的電話又來了。這次。劉祥有了心理準備。因為就在幾天前，江玲和劉安發生了衝突。

衝突是因為一鍋湯。那天江玲真是累了，哄安麗睡覺時，不知不覺間，自己也睡著了，就忘了爐子上還煨著一鍋湯。也不知睡了多久，她猛然驚醒時，聞到了一股子糊味。她跳起來衝到廚房，見劉安正站在冰箱前喝牛奶，而灶上的湯冒著黑煙，散發著糊味。她忙跑上前，把鍋端下來，關了火。

回頭時見劉安若無其事的樣子，她真是氣急了。她說：你站在這裡幹什麼？難道你沒看見鍋裡的湯糊了？劉安說：看見了，我想你會管它的。江玲說：你怎麼這樣？你太自私了。你不管父母、不關心我們，現在你連燒糊的鍋也不管了。劉安分辨說：我不是不管。我是想，這是你做的飯，我不知道你要幹什麼？江玲說：難不成我要燒一鍋糊飯？你別給自己找藉口。劉安說：你沒管，為什麼讓我管？江玲再也忍不住，抬手就給了劉安一個大嘴巴子。

劉祥回來時，母子倆紛紛向他告狀。劉祥像一個清官一樣，正襟危坐，聽了這個聽那個。在說的時候，劉安和江玲還經常一起說話，結果一家人吵成一鍋粥。後來劉祥說：你們都不對，媽媽打人不對、劉安見鍋糊了不管不對。劉安分辨說：不是我不管，是我不知怎麼管。劉祥就說：好了、好了，半夜了，去睡覺。劉安一邊上樓，一邊說：不是我不管，是媽媽不管。

劉祥見劉安上了樓，才回過頭說：你也脾氣太大了。你不想想，兒子萬一叫了警察，你怎麼辦？江玲這時還氣哼哼的，說他敢！劉祥嘆了口氣，說：有什麼不敢？他還不是已經告到學校了。江玲餘怒未消地說：叫就叫，把他帶走，我還不要了呢！你說，誰家的孩子父母養了這麼大，不想著報答父母，倒想著把父母告到學校。我真是上輩子欠他的。

劉祥說：你就是嘴硬，真的把他帶走，你第一個就受不了。真把警察叫來，把他帶走不說，安麗也會帶走。你沒見蒙城華人 網上那個貼子，一個電話，三個孩子都帶走了，要也要不回來了，為什麼？不就是一次家暴 。江玲也有點害怕，但還是嘴硬，說：我那叫家暴嗎？我就是管孩子。劉安不是那樣的人，他不會叫警察。再說，他也太氣人了。

保羅電話說請劉祥和江玲去。這次，夫妻倆心裡有了底，一路上想著如何把「糊鍋事件」解釋清楚。對江玲打劉安一個嘴巴子的事，兩個人有了分歧。江玲說：還是實話實說，不然兒子頂一個撒謊的罪名，以後還怎麼在學校上學？萬一有什麼事，老師都不相信他。劉祥說：不能承認，承認的後果有可能是孩子被帶走。兩害之中取其輕。還是不說的好。

這次還在三樓，只是換了一個房間。這個學生顧問是個骨骼寬大的法國女人，一頭金髮，兩隻溫和的藍灰色眼睛。她熱情地問候了劉祥夫婦，然後自我介紹說，她是吉娜，讓他們在她對面坐下，才開始說話。

出乎劉祥和江玲意料的是，這次的會面與「糊鍋事件」毫無關聯。

原來，學校最近做了一次學生的心理測試，在這次測試中，劉安的答案有些反常。那會是什麼呢？劉祥惴惴不安地問。吉娜說目前還不能肯定，但也許是某種心理疾病。所以見他們，需要學校和家長的合作。如果確診，還需要去醫院找專門醫生。

吉娜說著，拿出了事先準備好的電話號碼和醫生名字，交給劉祥，詳細解釋了醫生背景。劉祥和江玲被這意外打得落花流水，無力招架，只有任人擺布的力氣。出得門來，腿都軟了。（三）