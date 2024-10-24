「嗯，我現在特別喜歡在田野裡散步，去認真辨別每種植物的名稱，這是一件很有成就感的事……哦，我忘了告訴你，我在苗圃工作，主要負責各種植物的栽培技術。這些年兜兜轉轉，還是回到當年的專業領域。當初可是打死我也不想做這個的。」葛靜媛笑道。

「那都是什麼時候的事了！」相比她的工作，廖青對她這些年來的遭際更感興趣，尤其是她們分別後的那幾年。她時常掛念她，很想知道這樣的女孩最終會走上一條怎樣的路。

「那次分開後，我去過很多城市，也嘗試過不少工作，什麼化妝品銷售、美容顧問、淘寶客服，都做過，都沒做下去。我還去過西藏，幫人賣過野生蜂蜜……事情太多了，都想不起來了。」她仍笑意盎然，似乎往事儘管紛擾動蕩，卻不值一提。

林子那頭，她的母親和弟弟微仰著頭站在花樹下，微黃的光線勾勒出一高一矮兩個身影，像是來自過去時代的明信片。枝上寶塔似的白花已謝了一半，另一半在奔赴果實途中。有村民帶孩子過來祈福，那孩子穿著臃腫的紅衣，被大人牽在手裡，想要掙脫卻動彈不得。

她忽然想起那樁轟動一時的跨境賭博案，牽涉者頗廣，有些還是剛畢業的學生。她弟弟受難時，她人在哪裡？家人有沒有找到她？

「你弟弟，葛晨曦……他現在在做什麼呢？」她的記憶宛如航船，分開兩岸擁堵的雜質、墨黑的淤泥，駛入湍急、動蕩的流域。

「哦，他幫我一起在苗圃裡做事，反正我那裡也需要幫手嘛……」（三八）