據說A懷孕九個月都快生了，還照樣張羅三餐，跪在浴盆裡刷刷洗洗。兩胎生產時，雙方家都沒人來幫忙，A就自己給自己坐月子，偶爾有同宿舍的幫個小忙，都感動得直哈腰。

他聽得恨得直想一拳朝T的臉上捶過去。

他心痛不已，日子變得有一點難挨。他只能強迫自己讀書、讀書、再讀書；用功、用功、再用功。

婚姻像桎梏，A像被T鎖在一個玻璃罩裡。只有短暫離開玻璃罩的時間，A才能自由地呼吸。

一天他在圖書館 ，後來A也來了，坐在他的斜對面。A突然轉過頭來，注視著他。他看見她熊熊烈火燃燒的眼睛，也在火中看到自己燃燒的眼睛。他的心像被燒到似的，又燙又痛，刻骨銘心。

他，意識到自己掉入了一個萬劫不復的深淵。

就在紙將再也包不住火的時候，子舒申請到了同一所學校。

他頹坐在屋子一角，子舒和蕾縵的故事再度輪迴……

與A，原本就是不倫戀，雖終止於心痛，卻也算把他從斷崖邊上救回來。

他想，要不就妥協吧，也許子舒會是個好太太。

8

他被矽谷 一家公司看上，獲邀到桑尼維爾總公司參觀。當時曾經考慮留在美國，在慎重考慮之後，發現子舒也來到矽谷。他想了幾天，決定放棄。子舒也許會是個好太太，但是相處了那麼多年，是子舒的愛太沉重，還是他如論如何說服自己，都無法在心底留下一個角落給她。拖下去，其實對子舒是極不公平的。

當時多少有「逃」到美國的想法；現在，是從美國逃回台灣。

踏上台灣的土地，所有的事情、愛情的牽絆似乎都結束了。他想，過了就過了，一切都不重要了。（五）