尤其是鄧婕人緣不錯，許多熟識的朋友聽到噩耗傳來，皆是悲切不捨。

紀言夫婦感嘆著：「人生無常哪！」兩周前他們全家才造訪過那個景區，也途經鄧婕出事的地點。現在想來惶惶然，心有餘悸。

顧盼出奇靜默，似乎正式收到被拒絕的通知書，面子上有些掛不住。沒有回覆任何訊息，她像曬蔫的花，奄奄一息。

出事後，翔翔憤懣，不可置信。首先質疑楚躍，認為他要擔負媽媽發生意外的責任。但是警方報告出爐後，他便接受了殘酷的現實。法醫根據打撈上來的屍體做了檢查，死者身上沒有人為的外傷。警方調閱巡邏飛機拍下的監視畫面，發現並無任何可疑之處。因此歸結於前些日子，接連不斷的豪雨，導致部分土石驟然鬆動，造成難以彌補的遺憾事件。

大自然總是以變化莫測的方式來嚇唬人，水神吞噬，生命這般脆弱易碎，讓你感到特別無助。

翔翔冷靜地承攬所有的喪禮事務，代表一家之主上台致詞。他相信愛上健行的母親，以這樣的方式離開人世是平靜的。典禮辦得既莊嚴又溫馨，待要離家返校的前晚，他聽到門外大樹被風颳的響聲，幻想媽媽回來了。幾分鐘後，意識到媽媽真的過世了，悲痛欲絕，在客廳彈了整宿的鋼琴。

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送走翔翔後，邱鵬開車來到海灣邊。正值下班時間，遊人如織，黃昏光線柔和不刺眼，帆船俱樂部的各色帆船紛紛出行，四人座的小皮艇也很受歡迎，不少人攜家帶眷前來划槳戲水。風勢漸大，有的一不小心翻了小船，水花濺起。落水的年輕人很快爬了起來，嬉笑怒罵，再度跳上船板，繼續行駛。（一○）