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曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

翩若驚鴻（三七）

草白

葛晨曦是在QQ群裡被韓國君以「免費遊玩」名義忽悠過去。不久，緬甸那邊打電話到奚老師家，要她交贖金才能放人。當時說得很嚇人，如果不照做，會被砍掉手腳什麼的。就是那段時間，奚老師到處找葛靜媛，還找到她這裡。

此刻，她倒有很多問題要問她，卻發現並不那麼容易說出口。

「我們是來給父親點燈的……」葛靜媛率先開口道。說話時，那對標誌性的梨渦又隱隱顯露出來。她身上還殘留著美的餘暉，它們被生活重重地摁下去，沒有從前那麼耀眼了。

「嗯，福泉寺的香火越來越旺了，很多人都來這裡點祈福燈。」她微笑著點頭，似乎這是一件值得讚許的事。

她們的身影在竹林裡穿梭，有一些筍正在脫下筍衣，走在變身為竹子的路上。更多的竹子在完成各自的蛻變後，成了竹林時間的一部分。她想起以前瀏覽過的資料，說斑竹一天最多能長一點二米。那時候，她就很想知道，如果一動不動蹲在竹子身邊，是不是就能肉眼看見它的變化？現在，她知道這是不可能的，劇變永遠發生在視力無法觸及的內部。

竹林陰翳，宛如暝色下的殘輝。腳下竹葉發出凌亂的聲響。遠遠的，她們看見一種紫紅花瓣，在地上起起伏伏、頗有韻律地綻放。花瓣錯落有序地攤開，這是她第一次在竹林裡看見開花的植物。

「是花毛茛。」葛靜媛隨口說道，又指著邊上的植物，分別報出它們的名字：金線蓮、紫花地丁、天麻、獨腳金。

「真厲害啊……」她這才想起，葛靜媛大學讀的就是園藝學專業。（三七）

緬甸

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