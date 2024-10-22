她心裡想著，葛靜媛會不會去做這些工作，被獵奇之人、無處不在的直播網紅無意中拍到也有可能──實則微乎其微。

那年春天，有親戚舉家前往城市謀生，留下裝飾一新的房子無人照管。她應承下來，準備回去暫住一陣。偌大的村子只剩不到一半的人口，多為老弱病殘、懵懂無知者，他們被時間的洪流拋棄，只順著慣性指引，一日日無知覺地過下去。

她在網上代理了一個知名品牌的銷售，只管接單，再把單子發回工廠，由廠方發貨，賺取中間手續費。自十八歲離家後，她從沒有如此長時間地待在老家及親人身邊，親眼見證母親的衰老、身邊之人的變化軌跡。黃昏陽台獨坐時，回憶中一閃而過的故人往事，好似夢裡場景。

有一天，她打開電視機，看到一檔法制節目。節目裡，「黃頭髮男孩」韓國君站在被告席上，訴說自己如何被騙到緬甸 ，賭場贏錢後反被滯留，為了自保，又怎樣硬著頭皮去拉他人入夥。說到動情處，聲淚俱下。現場充滿威嚴，卻見他表情豐富地望向高處的審判席，聚焦在審判長的黑色法袍上，臉上寫滿大寫的悔恨。如果不是雙手被銬著，說不定還會「啪啪啪」地反搧自己幾個巴掌。

她慌忙關掉電視機，生怕那個人掉轉頭來，目光穿過屏幕，凝視著電視機前的她。她不得不承認，如果韓國君此刻出現在眼前，難保自己不會做出什麼蠢事，做完之後，再狠狠甩自己幾個耳刮子。

後來，她查看了相關報導。此案牽涉甚廣，波及社會各階層，韓國君為主犯之一，被判三年，同時遭拘押的還有葛晨曦。（三六）