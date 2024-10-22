圖／123RF

時間來不及了，他勸蕾縵就在火車站後面的小商家，換上全新的衣服。蕾縵說：「我就是要讓他們見到『真實的我』」，堅持以「真面目」見公婆。

他懷著忐忑不安的心進屋，灰頭土臉地離開，轟轟烈烈的愛情戛然而止。

他覺得他就要崩塌了。

5

他摔得鼻青臉腫、渾身是傷，也許是子舒體貼，也許是她再無對手，心情放鬆起來，歡迎他的回歸。道明不能否認，是子舒把他從萬丈深淵中救拔出來。他很感動，也很感激，但若讓他就此選擇子舒，他仍不情願。

就在這個時候，他再度遇見芊芊。

那天他和幾位同事吃完午飯，正在走回學校的小徑上聊著天，忽然見到地上一張紙鈔，走幾步又見一張。正奇怪著，前面一位長髮女孩的口袋又掉出一張鈔票來。他拾起紙鈔追上前去，「小姐，妳的錢掉了。」

那女孩回過頭來，愣愣地看著他。

即使經過了一年，芊芊，那清澈晶亮黝黑的瞳仁在濃密微捲的睫毛下，仍然如此靈氣，白皙娟秀的臉龐也沒沾染上一點塵俗。他呆呆地看著她，她的臉倏地紅起來。

他把錢遞過去，她低頭看了一下外套的口袋，還有半張紙鈔露出來。「噯，怎麼會掉出來呢？」

她的聲音真好聽，他想著，心裡湧出一股繾綣之情。

這時子舒挨過來，緊緊地貼著他。他看到子舒臉部瞬間的變化……那熟悉的充滿怨恨的眼神再度噴出嫉妒之火來。

他悻悻然不再與芊芊搭話，禮貌地頷個首，兀自走回學校。子舒急急跨著急促碎小的步子在後頭追趕。

每晚必聽古典音樂的他，那晚，他意外失眠 了。

他想起白天清純無邪可人的芊芊，又想起妒火中燒、滿眼怨氣的子舒，忽然覺得從前他坐在子舒的對面時，即使子舒不多言語，她的情緒猶如莫札特的《A小調鋼琴奏鳴曲》的第一、三樂章，散發著深沉的哀愁與悲愴的情緒。那低沉、緊張而焦急的氣氛一波一波飄盪而來，心靈壓抑不住的狂風暴雨 ，化為陰沉激情的樂曲，直逼他的心臟。與蕾縵分手之後，放鬆後散發母性愛的子舒如《G小調交響曲》第二樂章如歌的行板，情緒從第一樂章哀傷和悲觀的氣氛中解脫出來，終於讓他稍稍舒一口氣。

現在，面對著芊芊，那樂音立刻又轉為狂暴、焦慮，向第一樂章絕望的情緒靠攏。這個時候，拉赫瑪尼諾夫《D小調第三鋼琴協奏曲》，憂傷、壓抑與深沉的內心世界，藉著音樂帶出來的憂鬱、絕望和黑暗再度將他吞沒，讓他覺得呼吸困難，卻又無法逃避，真是苦不堪言。

大學畢業服完兵役，再回母校當助教，一當數年，升等仍一時無望。和蕾縵的糾纏、與子舒的糾葛多年，真是遍體鱗傷、筋疲力盡。

想著，忽然有著不真實的荒謬感覺。

6

他像站在陌生的十字路口，覺得前途茫茫。大學最要好的同學趙培華一服完兵役就出國，書念得順，四年就拿到博士回來，不只當了副教授，連孩子都兩個了。看看自己，困在兩個糾纏不清的女人中，意識到人生最寶貴的時間不能再虛擲下去。也許出國深造，對他來說是最好的抉擇。

那天他去校園旁邊的書店 買文具用品，忽然聽到熟悉的銀鈴般清脆悅耳又溫柔的聲音。循聲望去，芊芊精緻小巧靈秀的臉，一雙笑起來瞇著的眼睛仍然晶亮得像星星。

他的心不由自主怦然跳動。

不，他強迫自己假裝沒聽到。

當時遇見芊芊的時機似乎不對，斷開蕾縵的傷痕還在，子舒的纏繞難解糾纏著他。何況芊芊還年輕，還沒真正體驗大學繽紛的生活，不忍套住她。現在再次遇到，似乎時機仍不對。出國留學的學校已經申請到了，再幾個月他就要出國了。雖然到哪裡像是定案了，但畢竟是個陌生的國度，他毫無把握。這一走，命運一如秋天變了色的葉子，將來風會將他吹到哪兒都不知道。芊芊才大三，他沒有任何理由去吹皺這一池春水，牽制著還年輕的芊芊，讓她犧牲精彩的大學生活，孤獨地等他回來。

7

他從一個深陷泥淖的困境中爬出來，匍匐到了美國，從碩士班念起。踏上陌生的土地，徬徨無依之際，A對他伸出了友誼之手。

A年紀和他相仿，頂多小一點點，個子纖細高䠷

，精力旺盛，對來自同一塊土地的道明照顧有加。後來才知道，A同樣來自南部的小鎮，他們念的是同一所小學，那時正是父親當校長。人不親土親，兩人有了重疊的記憶。

來到學校將近兩個月了，他正煩惱著頭髮長了，該找哪家理髮店剪髮。一天A突然讓大家排日期，她要為大家剪頭髮。

那時正值初冬，學校和宿舍的暖氣都開得很強。A在他的脖子上圍了一個塑膠布，開始為他梳髮、剪髮，她細細長長暖暖的手在他的頭髮上輕撫著，他像被電到一樣，全身都震動起來。

那天，他整夜不能成眠，反反覆覆地重溫那悸動的感覺。在那孤寂無邊的異鄉，一直像在海中沉浮的他，忽然像抓到了一根浮木。他緊緊地抓著，不願意放手。

到了感恩節，A邀他和另外兩位台灣來的同學到她家過節。同學們商量要帶什麼過去好，他才知道A早早結了婚，有兩個小孩。（三）