我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

不可跨越（八）

卓慧臻

螢幕上一位動物專家正在介紹蟬：「你知道嗎？高達一百二十分貝的蟬聲，其實是雄性蟬求偶的訊號。那麼，你必定以為噪音是從翅膀發出的吧？不對！讓我告訴你──那是整個身體鼓動起來的響聲，誰的叫聲最大，誰就能吸引來雌性蟬。」

顧盼聽了，忍不住發笑，她在玫瑰色霧面口紅上，徐徐蘸上水潤的唇蜜，自戀地看著鏡子，嘴巴鼓起做親吻狀，發出「波波」兩聲。隨後，就像往常般，不經意地瀏覽網上的華文報導：

「昨日參觀國家公園的一名亞裔女子不慎失足落水……公園管理處希望遊客注意安全，不要攀爬鬆動的岩石。」

報導特別強調：「景區早已在那塊濕霧領域，標註『不可跨越』的警示牌。無奈，歷來少有事故發生，大多數遊客並不放在心上。」

顧盼最後瞥了眼罹難者的姓名拼音，又點回前個視頻，還是剛才那位專家。講完了蟬，開始講述象群特質：「大象與生俱來有著令人驚奇的記憶力，它可以記住四十五年前發生的事。」

10

警局裡的小房間，楚躍接受偵查。他頭髮散亂、面色枯槁，精神極度恍惚。

警察問：「你和死者什麼關係？」

「朋友。」

「認識多久？」

「半年多。」

「死者和你有過爭吵嗎？」

「沒有。」

「健行時，你一直走在她的前面嗎？」

「不是，本來在她後面，有一段路，我們並肩走著。後來走到那個分叉口，她讓我先走。」

「為什麼？」

「因為我有越野跑步經驗，她讓我領路。」

「你是親眼目睹她跌落山谷嗎？」

「不，我回頭時，已經看不見她。」楚躍嗓音沙啞，斷斷續續說完句子，彷彿那是夢中發生的事，他還不能完全肯定。（八）

亞裔

上一則

台積電文學獎最大贏家 劉子新：要爸爸「All in」台積電

下一則

包袱

延伸閱讀

抗癌9年首唱 江蕙唱哭自己和觀眾 「想在台上待久點」

抗癌9年首唱 江蕙唱哭自己和觀眾 「想在台上待久點」
霸凌防制月 驚見自駕計程車被惡搞

霸凌防制月 驚見自駕計程車被惡搞
財務糾紛？湖南女廳長遭綑綁丟下13樓 2兇嫌隨後跳樓身亡

財務糾紛？湖南女廳長遭綑綁丟下13樓 2兇嫌隨後跳樓身亡
財務糾紛？湖南女廳長遭綑綁丟下13樓 2男隨後跳樓

財務糾紛？湖南女廳長遭綑綁丟下13樓 2男隨後跳樓

熱門新聞

岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／123RF

陪伴失智妻直到終點

2024-10-13 02:02

遲到的守護

2024-10-15 02:02

在巴西出意外

2024-10-18 02:02

來不及穿上的婚紗

2024-10-17 02:01

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」