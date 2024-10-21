海倫的爆米花（一一）

第二天回到部裡，周荷抽出那一千五百萬的項目申請報告，看到其中三十八萬的公關經費。她從筆筒裡抽出一支鋼筆，毫不猶豫地大筆一揮：這項，砍！

三個月後，部裡政治處找周荷談話：「我們接到省裡的申述材料，說你公報私仇，不扶持邊疆科研項目。」

周荷矇了：「不扶持邊疆科研項目？省下的三十八萬能買多少設備？」結果，她因此被調離了心愛的崗位。恥辱感在她心中重重地抹下了一筆，她默默地對父親說：「爹，對不起，我栽了。但不是那種栽。」

一天，鬱悶的周荷看到新東方的托福廣告，心中的韌勁再次被激發。沒拿到研究生學位證的遺憾，促使她決心再搏一搏。幾個月的培訓、考試、申請後，她收到了舊金山 州大的錄取通知書，踏上了美國求學之路。

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海倫把評估報告修改了幾次，儘管語法逐漸流暢，但心裡始終疙疙瘩瘩的，很不舒坦。她轉頭看到窗戶自己模糊的面孔，玻璃上的一個黑點正好落在她的左眼上角──黑痣臉？她心裡一驚，連忙移動椅子，避開了那個黑點。她可不想變成自己心裡討厭的那個樣子。但隨著歲月的沉澱，她不得不承認，黑痣處長其實是她生命中的「貴人」。沒有他，哪有她的今天？

「叮咚」，海倫的手機響起，是小妹發來的視頻微信 。小妹中專畢業後，留在老家工作，方便照顧父母。（一一）