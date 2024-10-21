圖／123RF

擦肩而過時，他感覺到女孩子渾身顫慄著。他自始至終沒看到女孩的雙眸，但那閉月羞花姿容的印象，特別深刻。

那段時間他正處於一場混亂的愛情之中，被兩條愛情繩索纏繞著難以解開，風鈴花下美麗的影子很快就淡去了，如同一場模糊的夢境。

3

那時他正和一個大四叫蕾縵的女孩子交往，蕾縵外向活潑，熱情又任性，熱力四射如燦爛的陽光。她那雙絕美黝黑的眼眸，像個黑洞，吸引了無相繼撲來的大男孩。

第一次見到蕾縵，他被那雙晶亮的眼睛和她散發著的無窮精力給吸引住了。一眼還說不出來是不是喜歡她，一旁同事突然冒出一句話：「別打她的主意了，你是絕對追不上她的！」

這句話勾起了他的好勝心。憑他，家世好、長相俊俏、個性溫和體貼，向來不缺女人緣。尤其他那雙帶著笑意的眼睛，如沐春風、恰到好處的談話方式，從家裡到辦公室，沒有女孩子見了不喜歡他的。即使他無心，婉轉相拒，但女孩子們總是不死心，一路仍癡癡守望著他。這樣的他追不到蕾縵，他是不信的。

於是一場驚動校園的戀愛故事開始了。

蕾縵的我行我素與狂野，像匹難駕馭的野馬。蕾縵越是不羈狂野，他越想征服她，使出渾身解數只求佳人回眸，只為他笑。

他像陷入漩渦之中，不可自拔。

在他每日費盡心思苦思良策，如何才能博得蕾縵一笑的時候，一抬頭就看到坐在對面的子舒一雙眼睛盯著他看，如蛇一般纏繞著他不放。

子舒和蕾縵正好相反，不只個子極其嬌小，臉兒有點圓圓胖胖的。照理這樣的長相，應該會是個很可愛的人，但她個性認真又剛硬，總是面無表情。她話不多，什麼都藏在肚子裡，讓大家都猜不透，老覺得她在生誰的悶氣。他常忍不住想，這是她天生的個性，還是長期浸淫在理工環境中，造成的呆板思維方式？又或許，她其實在生他的悶氣……因為蕾縵？

那專注的眼神、緊繃的面頰肌肉，讓原已心神不寧的他常常不由打個寒顫。他不知道哪裡惹了她生氣，乾脆撇過頭去，不想面對她那張扭曲的臉，痛苦的眼神湧出像海一樣深沉無邊的哀怨。

子舒從不因此而退縮，鍥而不捨地黏著他。辦公室抬頭不見低頭見，相處一段時間後，他發現子舒非常體貼而細心，他的原子筆寫不出字來的時候，子舒總會適時遞上一支流利的新筆來。他忙過想泡杯茶來喝的時候，子舒已經遞上一杯溫度恰到好處的茶水來，永遠是他愛喝的阿里山 珠露茶。他偶爾需要代課時，子舒早已把教材準備好，讓他可以輕鬆上陣。尤其被蕾縵整的時候心情大壞，子舒默不作聲地陪著他，久而久之，他也不再迴避子舒熱烈的眼神。

他常想，子舒對他單方面的仰慕與奉獻，其實是不公平的。是不是應該表示些什麼以做回報？可是，他既無心，又覺得無能為力，就藉著過節時買個小禮物送給她。有時幾個同事相約吃飯，他也叫上她，子舒總是露出受寵若驚、感激不盡又忒謙卑的笑容來，他也會為她感到難過。

4

經過無數次的曖昧不明與變相拒絕，蕾縵終於正眼瞧他，答應與他約會。他欣喜若狂，像中了第一特獎似的。

第一次約會，蕾縵要求到高檔的西餐廳吃飯。精心打扮的她在柔和浪漫的燈光下明麗妖嬈，橫波入鬢、轉盼流光，他只覺得即使蕾縵是狐狸化身，墮入她的掌中亦絕無悔意。

蕾縵抿嘴時，他才發現蕾縵左面頰有個淺淺的小酒窩。浪漫的粉紅燈光下，蕾縵的酒窩像斟滿了粉紅酒，他想像著捧起她的臉，把酒一飲而盡。

他想，他是醉得不輕了。

第二次約會，他被蕾縵放了鴿子。後來輾轉才知道，那天蕾縵去赴了另外一位追求者的約！

那簡直是天大的屈辱，他發誓，非打倒所有圍繞在蕾縵身邊的追求者不可。

當他嘗試著再度約蕾縵時，發現帶來了兩難……難堪和難題。

在愛情中只須翩翩起舞，便能將男人耍得暈頭轉向的蕾縵，依然故我，有時百依百順像個乖巧的小綿羊，有時高傲冷淡故意搞失蹤，有時溫柔依賴撒嬌慵懶，像隻頑皮貓，有時性感動人、霸氣犀利，像隻充滿野性的神祕豹。

追求蕾縵真是一段艱辛而漫長的過程。

經過三年情感的糾纏，儘管他也有感覺身心俱疲想放棄的時候，但都硬撐過去，最終與蕾縵的關係總算固定下來。蕾縵心性似乎也較之前穩定，雖然有時穿著仍然獨樹一幟，愛出風頭，老是把自己推到浪尖上，但是比起之前的囂張，已經沉穩多了。

他感覺總算穿過暴風圈，迎來風平浪靜。風和日麗，日子帶著悠遠緩慢的情致。

他終於決定要帶蕾縵回家見父母。

回家那天，他和蕾縵約好在火車站見面。才見到蕾縵，他的心就涼了。

蕾縵穿著膝蓋有著裂口的牛仔褲，上身罩著寬鬆襯衫，袖子一層一層往上捲。蓬鬆的鬈髮，口裡嚼著口香糖。他不能否認，蕾縵不經意的裝扮美極了，真是火車站前最美麗的風景。可是，今天，蕾縵可是要見「未來的公婆」呀！（二）