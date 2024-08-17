毛蕊笑笑：「為什麼這麼說？」

「單名一個『放』字，不瞞你說，在我的名字裡，放是放手、放棄的意思。是不是挺不吉利？」

「也許不是這個意思呢？」

「就是這個意思，我爸親自告訴我的，他當時壓根不想要我這個孩子。我媽認識他的時候，他還沒有離婚。後來我出生了，他雖然艱難地離了婚，可還是不想要我，才給我起了這麼一個名字。後來我媽以死相逼，他們才終於結為夫妻，可後來的婚姻也不幸福。因為我上面還有一個大我十歲同父異母的哥哥，現在家裡的公司就是他在管。我媽希望我學成以後回國，能從我哥的手裡奪回公司大權，但是，那是說說就能做到的事嗎？這又不是在演電視劇。而且，我壓根就沒有那個野心。」盛放嘆了口氣，「也自認沒有那個能力。」

盛放的話讓毛蕊吃驚不小，這已經是很隱私的家族祕事，他為什麼會突然就這樣告訴自己？

也許是看出了毛蕊的想法。他問：「聽我說這些，是不是很吃驚？」

毛蕊說：「為什麼要告訴我？」

「我也不知道。」盛放把著方向盤，口氣挺輕鬆的，「我只是覺得你不會說出去。」

「是不是沒有想到？我竟然來自這樣的家庭。」盛放說，「直到我十歲那年，我才從我哥那裡聽說，當年我父母婚姻的真相。他對我媽的敵意一直很重，認為是我媽的出現，才破壞了他原本的安穩生活，後來又生出來一個我和他競爭家產。我記得我五歲的時候，他就告訴我一個詞，『庶出』。他還讓我去問我媽，什麼叫『庶出』。結果我還真的傻乎乎去問了，把我媽氣得個半死。」

毛蕊聽著、聽著，覺得有點不忍心了。（一五）