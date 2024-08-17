桑拿房一面是靠海的窗子，其餘三面是雙層階梯式木椅，空氣中瀰漫著微微的熱氣和木材的清香。春曉和朱莉裹了白毛巾靠在長椅上，邊上有個四十多歲的白人婦女將毛巾鋪在長椅上，裸身躺在毛巾上。朱莉的毛巾鬆鬆搭在胸前，半露出雪白豐滿、略微下垂的乳房。春曉是個含蓄的人，毛巾將身體私處裹得嚴嚴實實。

朱莉隨意地跟春曉閒聊：「真羨慕你們，感情這麼好。」

春曉一愣，覺得朱莉搶了自己的台詞，她說：「哪裡，是我羨慕你們啊，總是那麼親密。我們老夫老妻，各玩各的，還老吵架。」

「我跟譚東，長不了……」朱莉幽幽說道。素顏的她膚色暗沉，沒有了平時雪白肌膚的光澤。

「為什麼？」春曉驚得張大了嘴。

「我們老吵架，他嫌我管他，懷念以前自由的日子；我嫌他髒亂，家裡東西亂扔。我們在一起玩還挺合得來的，可是一起生活，問題一大堆。」

「都這樣的，我們也是有很多問題，經常吵架。前兩天去海灘玩還吵架。」春曉跟朱莉說了前兩天吵架的事。

「不一樣。兩個人在一起，都有磨合的階段，你們結婚的時候還很年輕，人在年輕的時候才會願意被磨合、被改變。這麼多年，你們這種家常便飯的吵架已經磨合成婚姻的一部分了。我們到現在這個年紀，都不願改變自己了，尤其是我們兩個都很有個性，這個磨合就變得格外難了。我們如果吵架，會格外傷人。」

春曉暗暗思忖，覺得朱莉這番話說得也有道理。

「當初我跟我前夫結婚的時候，也有這樣的磨合期，也會為了雞毛蒜皮的小事吵得天昏地暗，但是吵完就忘了。」（一二）