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歲月饒過了誰？（三）

鶴望藍
圖／趙梅英
圖／趙梅英

「有鄧媽媽這位內科醫師的守護，鄧伯伯得到最理想的照顧，知道該怎麼用藥，接受合理的治療，既不耽誤病情，也不過度治療。銀月在美國也得以安心，每年回來看望爸爸、媽媽。所以她每次回來都馬上進順德，沒在廣州停留，也沒見同學。」芷萱替老同學解釋。這麼多年，靜怡也是第一次從芷萱口中，得知銀月父母的詳情。

「挺好的。」

「是，鄧伯伯的病情一直很穩定，有尊嚴地活著。直到疫情席捲全國，無人倖免。鄧伯伯是感染了新冠，引起了併發症去世的。其實他得新冠之時，養老院的院長正是肺病專家，院裡還有呼吸機提供，這在全國的養老院裡可謂是首屈一指的配備。別說養老院有呼吸機這事有多稀罕，養老院外不知道多少人想要呼吸機而不得。可是，鄧媽媽婉拒了院長的善意，沒讓鄧伯伯上呼吸機。醫生的職業讓她很清醒地意識到，上呼吸機不過是茍延殘喘，多活兩個月，最後還是會無藥可治、回天乏術。何必受此折磨？不如體面地告別世界。

「鄧媽媽今天跟我說，鄧伯伯是在自己的房間裡，躺在舒適的床上離開的。那天，護士來給他洗了個澡，還餵了午飯。鄧伯伯看起來心情很好，就靠在床上，聽著鄧媽媽的琴聲睡著了。是那麼的安詳、那麼的滿足。

「之後，鄧媽媽覺得在養老院住習慣了，自己也會一天天老去，在這裡有人照顧，就一直住下去了。其實最主要的是，她不願給銀月添麻煩。父母老去，能夠這麼瀟灑，真是不多。懂得照顧好自己，就是最大的福氣。是自己的福氣，也是子女的福氣！」

靜怡靜靜聽著，若有所思。

「鄧媽媽早就寫好遺囑，身後一切，包括房子都留給銀月。廣州的房子多年沒住，荒廢了。她一個老人家沒力氣搞了，就等銀月處理吧。銀月也說，她會提前退休，回來陪媽媽住。媽媽覺得順德住得舒服，她就搬去順德。

「你看世事就是這麼奇妙，有的老人天天緊拽著兒女不肯放手，想方設法留住孩子，日日憂慮不得安寧。即使兒女孝順都在身旁，也不見得舒心快樂。而那些進退有度、懂得放手的父母，一心不要成為兒女的累贅，反而得到孩子真誠的回報。」

「確實如此……」靜怡深有感觸。「你們家也是很好的例子。你爸爸不也是二十年前就為自己安排好，住進老人公寓，都不用你操心。你還不是一年回來兩三次？最不可思議的是，疫情期間你都能跑回來。隔離三周欸！難倒了多少人。還有簽證！我們的十年簽證都暫停使用，你居然拿到簽證。這樣難，你都回來了，為了看爸爸。你做了我們想做又做不到的事情！」

「我爸爸是常常說，他身體好，我們都不需要掛念。『我沒有三高』、『你們放心，我能活到一百歲』，這是他常常掛在嘴邊的話。」

「一百歲沒問題。實際上你爸爸也快一百歲啦！真是身體好！心態好！」靜怡說。

「主要是心態好。」芷萱接著說，「心態好百病不沾身。他的精神世界豐富，一直還讀書、看報、寫詩，他很願意和年輕人交朋友。他那一輩的人都走得差不多了，好多人都活不到他這個歲數。即使還活著，也病痛纏身、不良於行，見個面不知道有多難。老朋友一年年少，還是有年輕一輩的人來探望他，他一點都不孤單。

「我有一位鄰家大哥哥，我們兩家算是世交吧。其實這位大哥哥大了我很多，以前我都跟他說不上話。他自己的爸爸在我讀小學的時候就去世了，大哥哥現在就是把我爸爸當作自己父親一般孝順，常常去看他。大哥哥跟我說，他出生時，市面上有錢都買不到牛奶、雞蛋，要到黑市高價換的。我爸爸曾拿自己的工資給他買牛奶、奶粉。這是他聽他媽媽說的，我倒沒聽我爸爸提起。他一直記到今天，逢年過節一定禮數周到。前兩年疫情，我回不來給爸爸過生日，都是他給爸爸買蛋糕慶生。我不在廣州的時候，就是仰仗著同學、朋友這些有心人去看望爸爸。」

「對啦，記得星期五，我們一起去看你爸爸，順便也去看看曉星的媽媽。聽說她媽媽也住在你爸爸同一個老人公寓。」

「好呀，我去過曉星媽媽那裡。知道她住哪棟樓。我們約在這個地鐵站見吧，我也正好把我爸爸的存摺交還給他。」芷萱說。

「你爸爸銀行的事辦妥了嗎？」靜怡問。

「部分辦妥了。嗨，說起來一匹布那麼長。我們還是先吃飯吧，下次再跟你聊。」芷萱累了。兩人光顧著說話，這頓飯吃得時間特別長。（三）

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