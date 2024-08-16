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波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

看見（三二）

李東文

鄰居家一窩小豬出欄，爺爺起早去幫忙。奶奶想買塊排骨燉給孫子吃，起早去了鄰村，她妹妹家借錢，被妹妹留下來吃午飯……就在這個節骨眼上，阿勇最小的舅舅大駕光臨，剛一進屋就叫嚷：快餓死啦，有沒有吃的？

小舅舅比阿勇大了不到十歲，還未結婚，是個醬油瓶倒了也不扶的主。阿勇問他怎麼突然過來了。他說：你們村的張三買了我們村王二麻子家的衣車，昨天王二麻子鋤地時鋤傷了腳，我幫他用摩托車送貨上門，他給我二十元錢工錢。

聽見有摩托，弟弟、妹妹很高興，拉著他去兜風。阿勇打算煮飯給小舅舅吃，可手中沒錢，廚房裡除了大米和油鹽，啥也沒有。如果小舅舅沒過來，這天他們兄妹四人，會用豬油和鹽拌飯吃。不能讓舅舅也吃豬油拌飯啊。

他去菜園，摘回來幾支茄子、辣椒，炒在一起……哪怕小舅舅是個吊兒郎當的人，也被一碟辣椒炒茄子弄得難受，默默吃完，騎摩托去鎮上買回來幾十個雞蛋

到了春節，母親才從自己弟弟那裡聽了這事，羞愧難當……所以後來，家裡經濟條件好轉，母親換著花樣給孩子們過生日。

四十二歲生日當天，阿勇與母親通完電話後像往常那樣，帶著導盲竹出門，假裝去上班……他當然沒有去上班──在進入地鐵站之前，他先去公共廁所換了衣服，導盲竹和變色鏡放進背包，以健康的形象去廣州活動。

他也沒有像往常那樣去健身房擼鐵，去了水療館。泡澡、玩水，桑拿時用海鹽塗滿全身，蒸到自己全身大汗淋漓，突然跳進冷水池，讓皮膚收緊……請人擦背，清除身體的污垢和角質死皮……（三二）

地鐵站 雞蛋

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