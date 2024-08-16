她茫然地摸向自己的臉，果然摸到了眼淚。她趕緊用手擦掉，說：「沒事，盯得時間長了，眼睛有點酸。」她在心裡暗暗怪自己，希望盛放別把這些當成是自己另闢蹊徑，想要吸引他的花樣。

中午的時候，兩個人去博物館 正廳旁邊的餐廳吃了午飯，聊得都是看展的事。毛蕊注意到他的口氣軟了很多，不知道自己剛才的眼淚是不是嚇到了他。

回去的路上，本來說好是該毛蕊開車的，盛放卻執意要開。他說自己一點也不累，毛蕊陪他聊天就好。

「你是不是心情不好？」開出去好遠以後，盛放終於打破沉默問她。

「沒有，就是有點累。」毛蕊說。見盛放有點不相信地看著自己，她笑著說：「真的沒有。」又提醒他開車看路。

「你怎麼會來美國的？」她聽見盛放問她。

「就是覺得自己原來的那個環境，怎麼說，看不到什麼轉變的希望吧。」

「那暑假的時候，你準備回家嗎？」盛放又問。

毛蕊說：「現在還沒想好，但很大的可能，應該不回吧。」

「那你如果不回的話，有什麼計畫嗎？」

毛蕊心底暗暗一驚，她說：「有可能去旅遊，美國還有很多我沒有去過的地方。」趁盛放問得更細緻前，她趕緊說：「你呢？」

「本來和歐嘉穎說好的，要和她一起去西班牙，現在嘛……」他苦笑著搖搖頭，「算了，不提她了。」

「你想家嗎，想你的家裡人嗎？」盛放又問。

毛蕊不想騙他，她說：「我不想。其實說出來不怕你笑話，我和家裡人的感情挺淡的。我家裡還有一個妹妹，妹妹的個性更討父母喜歡。」

盛放沒說什麼，過了一會又問：「你有沒有覺得我的名字很奇怪？」（一四）