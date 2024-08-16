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從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

航向百慕達（一一）

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「好！」譚東點點頭。

歐姆蛋要廚師現做，等待的人排起了長隊。朱莉過了十分鐘，才回到餐桌。正明看著朱莉的身影，感嘆說道：「我們每次出去吃飯，如果要端飯、端湯什麼的，都是我去做，春曉是個大小姐。你們家看上去是朱莉做這些事。」

春曉馬上抗辯道：「我怎麼是大小姐了？我在家洗衣、做飯，有這樣的大小姐嗎？保母差不多。」

「那我在家吸塵、拖地，我是清潔工？」正明立刻回擊。

「不是給你買了掃地機器人了？」春曉撇一下嘴。

「不是你也買了AI炒菜鍋了？」正明如法炮製。

朱莉看著春曉和正明拌嘴直樂：「你們真是一對歡喜冤家。」五天的航行，他們已經變得很熟悉了。

譚東聳著他的濃眉又問道：「今天你們什麼計畫？」

「沒有。」正明搖搖頭答。

「待會泳池有兩個有趣的競賽，可以去看看。」譚東建議道。

露天泳池就在自助餐廳外面，這裡有兩個別開生面的競賽。先是最性感男人競賽，幾個年輕男人，有白人也有黑人，以撩撥的姿態脫衣，顯露出發達胸肌，然後對著椅子上的女評委，做出種種性感挑逗的動作，令人捧腹。接著是跳水比賽，通常跳水比賽比誰壓的水花小，這個比賽卻是比誰壓的水花大。有輕量級和重量級的選手，整個身體橫撲水面，毫無懸念是最胖的男子獲勝，在歡呼聲中，白花花的水沫四濺。

大家發出一陣又一陣爆笑，春曉笑得前俯後仰。正明看著春曉說：「你就該多笑笑。笑笑多好。」

「待會我們一起去桑拿吧？」朱莉邀請春曉。

「好！」春曉欣然允諾。

「那我們一起去泡熱水池？」譚東也向正明發出邀請，正明點頭說好。（一一）

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