她很美麗，穿著華服，脖子上戴著昂貴的鑽石項鏈，嘴角掛著一絲若有如無的微笑，可她的眼眶裡卻有著一層薄薄的淚水。毛蕊盯著她的眼睛看了好久，到後來也分不清那畫裡女子的眼中是真有淚水，，還是那只是自己的幻覺。

毛蕊想起自己，如果此時此刻有人問她，後不後悔當初接受了章志帆的提議，跟他來美國。她的答案依舊是「不後悔」，但這答案裡多了一絲惆悵。

因為章志帆，她無法和盛放光明正大地在一起。但如果沒有章志帆，她是來不了美國的，那她也永遠不可能和盛放這樣的人，有任何的交集。

這個周末過完，章志帆就要回來了。可想而知，他自然會黏在自己的身邊一段時間。她的心底生出一股子悲傷，自己為什麼要這樣生活？可另一方面，她又不斷提醒自己，別不知好歹，得了便宜還賣乖。自己的心裡應該保留著對章志帆的感激，也必須從這感激裡，擠出一點對章志帆的感情。

毛蕊在冷氣十足的博物館 裡抱緊自己，她思緒萬千，可此時此刻，最大的感受還是孤獨。她的心裡話，她的苦悶、掙扎，還有她的慾望，都無人訴說，一個人也沒有。每次跟國內的親人聯繫，他們問的都是同樣的問題：吃的習不習慣、外國人說的話你都能全部聽懂嗎？過年的時候為什麼不放假？學校發給你的獎學金還有剩餘嗎？一股子委屈從她的心底升騰起來。

她的心裡波濤洶湧，整個人還是保持著看畫的姿勢。她也不知道這樣過了有多久，才終於聽到身後傳來盛放的聲音。

「看來你真的是很喜歡這幅畫。」他的聲音很溫柔。

她趕緊收拾好臉上的表情，想轉過去對他笑一笑。可卻聽見盛放驚訝地說：「你哭了？你怎麼了？」（一三）