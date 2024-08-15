春曉看了看他們的照片，讚了幾句郎才女貌。看著他們挽手親密離去的背影，心中感嘆：戀愛和婚姻真不一樣啊，nothing stays the same。

5

船緩緩駛離百慕達群島，島嶼在對面呈現出一片漸遠漸小的綠地。 一片白房、一片綠樹，交錯著排列成細細的一長條。這一長條越來越小，漸漸完全消失，四周又全是大海。郵輪第五日，又是航海日。春曉在自助餐廳吃早餐，遇到了譚東和朱莉，他們在對面落坐。

「我幫你拿了個歐姆蛋。」正明端著盤子，興沖沖走過來，將盤子裡的歐姆蛋撥給春曉。剛才春曉本來想要歐姆蛋，一看隊伍排得太長，就沒了耐心。正明看見了，就幫她排隊了。

正明還是有這樣可愛的時刻的。孩子剛出生的時候，他說：你晚上好好睡，孩子我來帶。春曉上班路遠，他說：你開車辛苦，我來做飯。他主要就是一個毛病，小氣，表現在愛生氣和花錢小氣。春曉常常喊他「小氣鬼」，開始他聽了就翻臉。可是春曉堅持這麼喊，他也漸漸習慣了，但每次都會有所反應，比如說：「我不是小氣，是節約。」「我對別人都很大方，就是對自己小氣。」

「可是你對老婆也小氣。」春曉說。

「老婆就是自己的一部分。」

「你不光小氣，還愛生氣。」

「誰叫你老是貶低我，說難聽的話。」正明抗議道。

「我實事求是，難道在家還要裝嗎？」

「那好吧，你做自己，我也是做自己。我們都不裝。」

歐姆蛋蓬鬆鮮嫩，春曉吃得很滿意，心裡想起正明的好，看向正明的目光也變得溫情了。朱莉看見了，便問譚東：「你要吃歐姆蛋嗎？我幫你去拿。」（一○）