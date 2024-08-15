我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

航向百慕達（一○）

水影

春曉看了看他們的照片，讚了幾句郎才女貌。看著他們挽手親密離去的背影，心中感嘆：戀愛和婚姻真不一樣啊，nothing stays the same。

5

船緩緩駛離百慕達群島，島嶼在對面呈現出一片漸遠漸小的綠地。 一片白房、一片綠樹，交錯著排列成細細的一長條。這一長條越來越小，漸漸完全消失，四周又全是大海。郵輪第五日，又是航海日。春曉在自助餐廳吃早餐，遇到了譚東和朱莉，他們在對面落坐。

「我幫你拿了個歐姆蛋。」正明端著盤子，興沖沖走過來，將盤子裡的歐姆蛋撥給春曉。剛才春曉本來想要歐姆蛋，一看隊伍排得太長，就沒了耐心。正明看見了，就幫她排隊了。

正明還是有這樣可愛的時刻的。孩子剛出生的時候，他說：你晚上好好睡，孩子我來帶。春曉上班路遠，他說：你開車辛苦，我來做飯。他主要就是一個毛病，小氣，表現在愛生氣和花錢小氣。春曉常常喊他「小氣鬼」，開始他聽了就翻臉。可是春曉堅持這麼喊，他也漸漸習慣了，但每次都會有所反應，比如說：「我不是小氣，是節約。」「我對別人都很大方，就是對自己小氣。」

「可是你對老婆也小氣。」春曉說。

「老婆就是自己的一部分。」

「你不光小氣，還愛生氣。」

「誰叫你老是貶低我，說難聽的話。」正明抗議道。

「我實事求是，難道在家還要裝嗎？」

「那好吧，你做自己，我也是做自己。我們都不裝。」

歐姆蛋蓬鬆鮮嫩，春曉吃得很滿意，心裡想起正明的好，看向正明的目光也變得溫情了。朱莉看見了，便問譚東：「你要吃歐姆蛋嗎？我幫你去拿。」（一○）

上一則

擅長山域搜救 李家銘組救援隊 亞洲有名氣

下一則

Airbnb租屋情

延伸閱讀

航向百慕達（四）

航向百慕達（四）
行駛日韓「挪威郵輪奮進號」 台籍男旅客公海落海溺斃

行駛日韓「挪威郵輪奮進號」 台籍男旅客公海落海溺斃
航向百慕達（三）

航向百慕達（三）
航向百慕達（二）

航向百慕達（二）

熱門新聞

荷塘荷花。（圖∕張晶瑜）

荷香涼夏

2024-08-11 02:02
右起為作者夫婿、作者、蓋瑞、湯尼和彼得。

郵輪友情緣

2024-08-08 02:00

我戀愛了

2024-08-11 02:00

佛州新婚之旅

2024-08-11 02:00
我參加的太極隊除了例行練習，還參與各種表演活動。（圖／作者睿穎提供）

我們的太極隊

2024-08-09 02:00

母親百歲壽誕

2024-08-10 02:00

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它