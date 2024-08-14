母親過來拉起阿勇的手，又摸他的臉，確信兒子的眼睛真的康復了，滿心歡喜。殺雞宰鵝、祭拜天地祖先，熱烈慶祝。老父親蹲在池塘邊上抽菸，被煙燻得眼淚直流。

湖南也有雪，但雪不夠大，也不夠漂亮。帶兒子、老婆去北方看雪的承諾，阿勇好些年前已經許下。那時他還是地毯廠的老闆，手中有點小錢，但應酬此起彼伏，時間怎麼也不夠用。

這是一個浪漫而充實的春節假期，美中不足的是，一個插曲敗壞了阿勇的好心情。具體說是，大年初三的晚上，他通過自媒體得知，秀蓮老家這邊有人跳樓了，正是前幾天，被他追討欠款的那位。

阿勇打電話給賣建陶的舊搭檔，想說說這事。舊搭檔說：勇哥新年好，我正在打麻將──你說你想說什麼事？那個事啊，那個事沒啥好說的啦，反正跟我們沒有一點關係──我要打牌了──祝勇哥新年快樂，闔家平安！

剛從哈爾濱回家，秀蓮說月經沒有來，可能懷孕了。阿勇一愣之下，歡喜，又忐忑不安。無論如何，孕育新生命，是天大的喜事。又過了三天，秀蓮來了月經。

正月初十，阿勇拿著導盲竹和墨鏡，去盲人按摩店上班。

正月十一，誠真金融財務有限公司老闆，阿勇的上一任老闆，派人來盲人按摩店，以舊同事新春聚會為由，接了阿勇去喝茶。去到茶樓的包間，阿勇才知以前的兄弟都來了，包括年前離職的兩位。老大說昨晚，蘭姊用刀捅了邱小媚……

阿勇腦袋「嗡」的一聲炸了，腦海裡再次出現邱小媚倒地不起的畫面。那個混亂的場面，邱小媚身上淋漓的鮮血，像在阿勇的心中扎了根，動不動就跳出來把他折磨一通。（三○）