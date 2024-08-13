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洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

看見（二九）

李東文

有時按摩店裡沒生意，他也提前下班過去擼鐵。地鐵速度快，不一會就能把他帶到目的地。

秀蓮說：家裡的器械那麼多，你還跑那麼遠去擼鐵，何苦呢？

阿勇笑笑說：「我的一些行為，我自己也不是很理解。」

其實阿勇心裡明白，只是不想費勁跟秀蓮解釋。他身背健身包走在廣州的街頭，與男的、女的、胖的、瘦的、高的、矮的，形形色色的人擦肩而過，沒有人向他投來異樣的目光。他在健身房身穿短褲背心，揮汗如雨，跟身旁的壯漢或者美女，相互襯托，又互不干擾。他在街邊的小飯館，戴上耳機一邊看短視頻、一邊吃飯，偶爾無聲地傻笑──總之一句話，去到廣州，他不需要小心翼翼地假扮盲人，「健康」得以恢復。以普通人的方式與別個相處，放鬆、自在，比在自己的家中還舒坦。

有殘疾人補貼，盲人按摩店裡有收入，替賣建陶的舊搭檔收帳又有收入，秀蓮也升了工資，家裡的經濟日漸好轉，一切向著健康的方面發展。趁著寒假，夫妻二人擬帶兒子去東北看雪。秀蓮問阿勇：如果別人問起，你一個盲人，為什麼要跑那麼遠去看雪，你要怎樣解釋？

阿勇說：大雪我以前見過很多，半點不稀罕。我是陪你們去看雪，跟雪沒有關係。

賣建陶的舊搭檔臘月二十一這天，給阿勇介紹了一筆大買賣。阿勇和財務公司的朋友一起，加大力度折騰，款項全數收回，得到一筆不小的佣金，像得了年終獎，滿心歡喜。

他們一家三口先坐高鐵回到湖南，與阿勇的父母守歲，大年初二直飛哈爾濱。（二九）

地鐵

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