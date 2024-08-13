毛蕊握著手機，像是握住了一塊金條。她知道於理自己在做一件錯事，但是於情，她必須得聽從自己心底的聲音。

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周末的時候，她五點就起來梳妝打扮，盡量做到精緻又不會顯得太刻意。盛放很準時，五點五十五的時候就到了她的公寓樓下。正式啟程前，盛放去二十四小時營業的快餐免下車窗口，買了簡單的早餐三明治和咖啡 。

毛蕊接過裝著食物的紙袋子，問他：「可以在車裡吃嗎？」

盛放笑了，「當然可以，反正我是不可能空著肚子開到目的地的。」說著他讓毛蕊幫忙，把自己的那份從袋子裡拿出來，然後他騰出一隻手用來吃東西。

盛放這樣的隨和讓她沒有想到。他不是世家的公子哥嗎？怎麼也會對這種平民的便宜快餐感興趣。而且有錢人很多都有潔癖，像是章志帆，他就絕對不允許任何人在車子上吃喝。想到這，她又在心裡暗暗提醒自己，得趕在章志帆回來之前，把自己的車送到專業洗車的地方清理一下。

「嘉穎就很討厭我在車子裡吃東西，她總說這是很不好的習慣。」盛放突然說。

「你和嘉穎，是真的沒有可能了嗎？」毛蕊說，「滿可惜的。」

「可惜嗎？」

「可惜。」毛蕊點點頭，「郎才女貌，多麼登對的一對。」

「我們兩個性格太像，都有點強勢，所以到了重要關頭，誰也不讓著誰。」盛放開著車，眼睛望著高速路的前方。

毛蕊突然意識到，自己現在坐的地方就是歐嘉穎之前的專座。盛放和她分手以來，也沒有見他的身邊有任何新的女生。

「你好像不太愛說話。」盛放問她，「你家是哪裡的？」（一一）