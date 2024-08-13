我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

愛之罪（一一）

桑文鶴

毛蕊握著手機，像是握住了一塊金條。她知道於理自己在做一件錯事，但是於情，她必須得聽從自己心底的聲音。

7

周末的時候，她五點就起來梳妝打扮，盡量做到精緻又不會顯得太刻意。盛放很準時，五點五十五的時候就到了她的公寓樓下。正式啟程前，盛放去二十四小時營業的快餐免下車窗口，買了簡單的早餐三明治和咖啡

毛蕊接過裝著食物的紙袋子，問他：「可以在車裡吃嗎？」

盛放笑了，「當然可以，反正我是不可能空著肚子開到目的地的。」說著他讓毛蕊幫忙，把自己的那份從袋子裡拿出來，然後他騰出一隻手用來吃東西。

盛放這樣的隨和讓她沒有想到。他不是世家的公子哥嗎？怎麼也會對這種平民的便宜快餐感興趣。而且有錢人很多都有潔癖，像是章志帆，他就絕對不允許任何人在車子上吃喝。想到這，她又在心裡暗暗提醒自己，得趕在章志帆回來之前，把自己的車送到專業洗車的地方清理一下。

「嘉穎就很討厭我在車子裡吃東西，她總說這是很不好的習慣。」盛放突然說。

「你和嘉穎，是真的沒有可能了嗎？」毛蕊說，「滿可惜的。」

「可惜嗎？」

「可惜。」毛蕊點點頭，「郎才女貌，多麼登對的一對。」

「我們兩個性格太像，都有點強勢，所以到了重要關頭，誰也不讓著誰。」盛放開著車，眼睛望著高速路的前方。

毛蕊突然意識到，自己現在坐的地方就是歐嘉穎之前的專座。盛放和她分手以來，也沒有見他的身邊有任何新的女生。

「你好像不太愛說話。」盛放問她，「你家是哪裡的？」（一一）

咖啡

上一則

突尼斯城的邂逅（上）

下一則

遊美東有感

延伸閱讀

長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖

長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖
物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元

物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元
推出7元「豪華」超值餐 塔克鐘加入快餐價格戰

推出7元「豪華」超值餐 塔克鐘加入快餐價格戰
洛城中餐店機器人掌勺 「就像熊貓快餐與Chipotle生的孩子」

洛城中餐店機器人掌勺 「就像熊貓快餐與Chipotle生的孩子」

熱門新聞

荷塘荷花。（圖∕張晶瑜）

荷香涼夏

2024-08-11 02:02
右起為作者夫婿、作者、蓋瑞、湯尼和彼得。

郵輪友情緣

2024-08-08 02:00

印度室友

2024-08-06 02:00
Bad Homburg古鎮老街一角，傳統德國式建築堅實又厚重。（圖／作者李麗珠提供）

臥遊亦有深情

2024-08-06 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

我戀愛了

2024-08-11 02:00

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集