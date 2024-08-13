客艙那麼狹小，兩個人同處一室，這場冷戰很快走向終點。晚上去餐廳的時候，春曉想戴個耳環，耳環放在一個小箱子，小箱子被正明放在衣櫥最上面的架子上。春曉踮著腳費力地去拿箱子，正明在她背後輕輕鬆鬆地把箱子給她取了下來，兩個人便又和好了。

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第四天，大船還是停在百慕達群島。

春曉和正明參觀了博物館 、看了海豚、逛了市場、買了紀念品。春曉特別高興買了一個竹製的風鈴，叮叮噹噹一路唱著無字的歌。春曉喜歡風鈴，家裡有兩只金屬風鈴。竹風鈴與金屬風鈴音色不同，聲音別有韻味，那是悠長的、溫柔的、詩情畫意的聲音，春曉很是喜歡。

春曉的好興致差點又被正明給敗壞了，因為竹風鈴有點貴，正明臉又掛長了。「家裡已經有兩個了，還買一個，還在這麼貴的地方買。」正明嘟嚷著。

春曉決定無視他。

春曉是敏感的人，不容易做到無視。她自己工作掙錢，不過買個三十元的風鈴，有什麼可嘮叨的。是的，旅遊地買東西價格偏貴，可就是買一時高興。偏偏你要來掃興！

春曉在正明面前一向有什麼說什麼，口無遮攔，這麼想著也就說了出來。

晚上吃飯，他們在餐桌上又遇到了譚東和朱莉。朱莉穿了一條藍底白花的連衣裙，還是那麼靚麗。兩天沒見，他們的膚色都略黑了些，看上去健康陽光。

「昨天沒有見到你們。」春曉說道。

「我們昨天去參加了海灘上的篝火晚會，回來遲了。篝火晚會太有意思了，大家唱歌跳舞，玩得好嗨啊！」朱莉興高采烈地說道，眼睛裡彷彿還殘留著篝火的光芒。（八）