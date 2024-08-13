圖／吳孟芸

矛盾之爭，按想像就一支矛、一面盾，一攻一守、彼此抗衡，誰高誰下就甭分了。但人生經常要面對許多矛，尤其阿母納悶，何以大學畢業生薪水只拿兩萬多？認真讀書攻取博士，卻要流浪好幾年。阿爸補了一記，「不如跟我去做工，較贏。」

學妹的提問讓我想起來，我的確千迴萬轉才到這裡，又跟著想到，「這裡又是哪裡啊」？有一個瞬間，我倒臥在過去的某個關卡，做編輯校對〈大悲咒〉、拜訪工地了解消費者購屋習性……走「錯」的路回想起來讓人心慌，可是沒有錯過，就不能驗證現在路，可能逼近「對」。

我凜然一動，這是她穿上舊衣飾、復刻十年前自己，遠途找我的原因了。因為，我們是唯二。二，是一跟一，一怎麼加上一，成為二？十年前、十年後，她怎麼跟自己相加，成為自己？她想問我，關於人生，怎麼一加一仍然是一。

第三隻烏鴉飛出來了，牠的「啊啊啊」聲，沒有調侃，而滿臉嚴肅。

我不知道是哪一位漫畫家，把烏鴉飛過書頁裱框，代表無解、難懂以及嘲諷？

我努力地想找出線索。她面對我站立，髮型、長裙、身高該都一樣，可能微微豐腴了。最顯著的是那一個「ㄤ」字，把它發高是撒嬌，壓低了是長長的喟嘆。

我一時沒能接上話，午宴主持人喊我上台，我差點成為烏鴉，蹦不出一個字。我很快被接往旗津海邊的會館，一路上學妹訊息不斷，很有一套地將錯就錯，喚我「吳吳」。那天下午，我接收了學妹的十年。不，她說得改稱謂，不叫學妹而作「常常」。學妹也好、常常也罷，她半途轉系、轉所、攻讀博士，現職助理教授，沒有師承背景得拼寫一張新的身世，很辛苦完成它。

女人天生合當間諜 吧，她傳來系上針對招生事宜開會，同僚與主管的照片，一夥人悶頭讀資料，像群老鼠在地下涵管，巴望大街上的一顆糖、爛起司，以及嚼了一半的硬可頌。鼠頭發言：「老師們自尊強，要放低身段，巡迴演唱般，到處介紹自己學校、拉攏學生。這事困難，但是沒有學生就沒有教育，骨牌效應的，沒有教育也沒有老師。」

常常懊惱，她加入的體制如同老鼠會，下線，再接下線，終能擠出一點餵養的薪資。她說，我們都是糧倉中的一隻鼠，豈容妄談自由。我主編雜誌時，曾經辦過常態性專欄「大學之道」，邀請教授談大學理想，知識灌溉、性格尋找、建立人生觀等，都是侃侃要旨，「常常，你太偏激了。」很可能常常利用女性化妝習慣，手機權充鏡子，鏡頭都朝向他人，開會的人來不及化妝，一一入鏡。

我交織在學妹不爽的陳述以及傑出校友頒獎現場，慌忙中接了阿母電話，問我頒獎順利吧、獎牌漂亮嗎、多少獎金啊？阿母聽出我語氣匆促，納悶頒獎典禮上，能忙什麼呢？還是體貼地掛了電話。所有得獎者面露微笑，好整以暇靜坐，等主辦方介紹上台。熱心校友送來整車高山蘋果，不上蠟、不施藥，一人一籃擱在座位下。我學其他人拿一顆，咬上一口，再看到常常的訊息，差點咬到舌尖。

有些殘像根本不殘，印在眼簾還在其次，還會打在所看到的任何事物上。蝙蝠俠的高招之一，是直接以黑幕天空為背景，打上巨大蝙蝠，以黑暗威脅黑暗：別亂來喔，有人在高處看著。

常常傳來的男人裸體照片，就此映在眼神底處，遠一點的是海跟船，近一些非常倒胃，打在牛排、草莓蛋糕，甚至就掛在隨後上台致詞的得獎者臉上。那是我見過多次、慕名久矣的教授，六十開外，眼神酣暢，上排牙齒微暴，微笑咧開的嘴啣了一顆蘋果似的，讓垮掉的肉體復歸伊甸園。我們見面都穿衣服的，看到他的裸體以及陽具微微硬挺，我還是吞下嚼著的蘋果，「你要死了，傳這樣的照片？」

常常腦袋閃得快，怕我見獵心喜、觸碰下載功能前，已回收照片。我怪她亂傳，這會又嘀咕她收得太快。十年前她就讀博士班，幫教授搞科技部計畫，教授偷偷放在她的企劃書裡。教授很篤定只有她會翻閱，「這是什麼意思，你知我知學長ㄤ知。」

我微微臉紅，與會場空調無關，而是想到是誰拍下照片，不正是另一個博士生或研究生？常常咦了一聲。收到照片後，她把精力放在對抗教授的性權力，遺漏了能把裸體拍得詳實，除非是啟動自拍鍵，秒數到達前擺好姿勢。可他氣定神閒，肯定另有掌鏡人。

常常語氣有點垮，如此簡單道理，許多年來都沒搞懂。她不是唯一的獵物，教授坐在研究室後面，擁有他裸照的常常坐前頭，而她竟能逃過劫難，原是另有她人頂替了。

德高望重的教授，自然不在會場。手機彼端的常常，賭氣般不停傳來照片，雖然調成震動，可是「嗡嗡」陣陣，吸引我不時滑閱。我看到一張已經忘記的合影。我跟常常以及另一個男人，學妹料到我記不得，附註說那是交往多年的男友，五年前分手了。（中）