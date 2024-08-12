她的認知中，婚姻中哪有男人找茬生氣的道理！春曉會因此數落正明：怎麼有你這樣愛找茬的男人，小雞肚腸！正明因此也更加生氣，兩個人唇槍舌劍，大叫大嚷。

春曉看見正明對她叫嚷，火氣冒得壓不住，就會摔個東西來給自己增勢。一般也就是踢個凳子、摔個門，偶爾太氣憤了，順手摔個杯子。

正明不會服軟、不會哄人，不過他生氣也為時不長。當他收拾春曉踢翻的凳子、清理摔碎的杯子之後，春曉也就順著台階下了，一場架就這麼結束了。

他們為什麼吵架，每次回想起來，都記不清了，正明更是會把整個過程忘得一乾二淨。春曉生氣的是，正明就這樣敗了她的興致。起初春曉會因此悶悶不樂好久，後來她發覺，正明每次吵完架，沒事人一樣在看相親節目，還看得哈哈大笑，她也開始自尋樂趣。像今天這樣，她深深呼吸了兩下，平緩自己的情緒。她脫了鞋子，赤足在沙灘上慢慢走著，海水漫過腳丫，又輕柔地退去，腳下的沙子軟軟地陷下一點。

春曉往回走的時候，正明也跟了上來。她等公交車時，正明就站在離她不遠的地方。他們又是一前一後地回到大船。

在家裡的時候，他們吵完嘴，各自在自己的活動區域，可以冷戰好幾天。春曉生氣了，罷工 不做飯，正明就會去做飯，做完了叫一聲春曉吃飯。春曉倘若還在生氣，就繼續不睬，自己煮個麵條吃了。春曉如果去吃了正明做的飯，冷戰就結束了。有時春曉做了飯菜自己吃，正明會腆著臉上來吃飯。春曉不輕不重地數落兩句，這場架也算是結束了。（七）