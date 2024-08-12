圖／吳孟芸

幾年前，我獲頒中山大學傑出校友獎，提早一天下榻學校會館，隔天中午於濱海餐廳與各屆校友會晤。我跟阿母講這事情，解釋了很久，才讓她明白得獎不易。她關心另一件事情，「啊，有獎金無？」明明沒有，為搪塞她、為了讓她高興，呼嚨說「有啦、有啦」。

我能就讀財務管理學系，說起來也是阿母拜來的。聯考分數揭曉，英文不到低標，雖總分高，能選科系卻少。當我跟她說明可能的落點時，她拿著成績單到龍山寺、行天宮拜拜。我感謝眾神，一定能有一位神祇應允阿母，「你囡仔讀這個，大富大貴。」

就讀財務管理，以藝術人文獲獎，在下午的致詞，我對撈過界萬分歉意。主辦單位以船帆造景，得獎人名字鐫印旗招，並設宴擺酒。西子海濱，漁船秋末點點，紅、藍都格外純粹。我穿過筵席空檔，看一艘貨輪入港，推移處，不見波浪，把一艘艘漁船推高再放下，盪得南北混淆。

最近的一艘船，討海人守一盞燈，海面與他的輪廓一起晃，讓我感受到那就是我與青春的距離。

沒有一個與會者、得獎者認識我，雖然我上台，頂著不少頭銜。但這裡的頭銜沒有一個是小的，有一位醫生獲獎者全家都來，和樂融融。會後，我拎起大包小包贈品，一副走船人模樣。沒有人需要特別理會我，我才有心思跟中午重逢的系友，在臉書 與Line通訊。

中午的宴會有場豐收跟一場損失。多數系友擔任財務要職，沒見過面的學弟過來搭話，一拿名片我眼睛都亮了。「神神科技，我有你家股票呢。」就這句話，造成損失。神神是強固型電腦龍頭，股價從二十不到飆上四十，面對外資一再力挺買進，學弟羞愧說：「外界高估了。」我急忙在周一出清，其後的每一天都懊悔地看著它漲。直到神神上了五十、最近攻上百元，我才把它從觀察名單上剔除。

神神的漲漲跌跌，不再與我有任何干係。偶爾瞥見股市新聞，乍遇前女友般，滿臉尷尬。

中午還巧遇低我好幾屆的學妹。座號都是二號，遠房親戚般，跑來認親。她以為認真盯看我，我便能倒溯回憶如倒帶，想起十年前我在小小學妹的婚宴上，與她有一杯酒的交情。但是，她看、我看，直到一隻烏鴉都「啊啊啊」地出來啼，這才洩氣地喊我「學長」，說出她的名字。

我不改木然，然後，是第二隻烏鴉飛了出來。

阿母唯一一回到過西子灣，是在我大學畢業那一年。校內旅館房間早被預訂一空，阿母與大姊、大姊夫下榻鼓山路一間老舊旅館。

畢業當天穿學士服，但我仍為了脫下禮袍該穿什麼，傷了一會腦筋。也難怪阿母瞪大眼睛看我，「你的褲，哪有破洞？」我穿了一條膝蓋處故意鑿破的牛仔褲。如今想起那真是破財之褲，難怪人生路不斷與財神擦身而過。姊夫幫忙我大包小袋提好上車，他做得理所當然，充分發揮桿弟精神。我做為家族第一個國立大學畢業生，一夥人都同感光榮，我卻在懊悔穿錯褲子。

這個聯想很無厘頭，但學妹帶著烏鴉一起出場時，我不禁摸了摸腿邊，還好沒有破洞。她喊學長帶尾音，「ㄤ」字上揚，有一點耍賴跟撒嬌。她說，她就是跟在我後塵，大學畢業後放棄財務本業，轉投文學懷抱的人。根據她的了解，「我們是管院唯二，座號都是二號喔。」我想起她這番介紹，以及她十年前所說的後續，「不同的是，學長是創作，我則是走研究路線。」

那個「走」字是關鍵詞。標示一個女孩內外特徵時，都喜歡說，我走清純路線、她走時尚路線，「走」，有點路霸與排他性。我很想跟學妹說，來一碗清純路線的牛肉麵吧？不過，她是小小學妹的小小學妹，我不好意思把她當同輩調侃。

學妹果然講到我最怕的事，「學長ㄤ，我是因為知道你獲獎，才來的。」

如果這是矯情，對我仍極有效用。我輕拍她肩，說聲僥倖，優秀的系友繁多。十年來，她頭髮就這個長度，還是為了容我辨識，故意剪短？我沒有大頭症的意思，她調出手機照片，秀出十年前婚宴她穿的碎花長裙，今天也故意穿上身。領我到一旁的會客室，從提包擠出壓得沒剩幾口氣的書，一本、兩本、三本，都在提包裡學做一支蝦捲，攤開來都是我的。

媽的，當一個正妹為我裝扮、修髮，還帶來我這一生所屙的文字殘渣，我當下可都麻了。「學長ㄤ，簽名。」我握筆，心靜了些，可還是露餡，把學妹的姓，連寫了兩回，變成「常常」。我想辦法硬拗，今天正好十一月十一日，將錯就錯，簽名時，故意重複姓氏，變成「吳吳」。

學妹打屁說，這樣簽名好特別。我今天有兩套致詞，一在系上、二在校方，原打算邊午宴邊構思，沒有料到發生搭訕意外。我的致詞任務要緊啊，只好靜聲暗示，談話該告段落了，何況留有Line，再聯繫不遲。我直覺她還想攀談，調整成發問模式，「學長ㄤ，文學好難，你是怎麼走到今天這裡的？」（上）