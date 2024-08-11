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華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

航向百慕達（六）

水影

他們互相拍照，毫無徵兆的，前一秒他們還在愉悅談笑，下一秒就吵了起來。春曉看見正明給她拍的照片都很糟糕，抱怨說：「你這拍的什麼呀，技術太差了。」

正明聽不得一句說他不好的話，當即反唇相譏：「你就長那樣。」

「我身材是五五分嗎？我有老是閉眼睛嗎？小孩都比你拍得好！」

正明的臉拉得比驢還長，他氣鼓鼓地說：「那你以後叫小孩給你拍！」

「哪有你這種人的，自己做得不好，也不知道反思改進。你為什麼不能改進下你的攝影技術？你看宋思思的老公，最近幾年鑽研攝影，給宋思思拍了那麼多好照片。」

宋思思是他們的鄰居。正明聽了更加氣惱地說：「人家的老公好，那你去找別人！我就是這個水準！」

「你無聊！無恥！討厭！」春曉也是氣得罵了起來。

這樣的爭吵於他們是家常便飯，常常一點小事正明先就生氣了，被正明惹惱的春曉會反擊，說他小肚雞腸、說他討厭。有時候太生氣了，還會罵出「畜」字打頭的詞。

春曉在婚後不久，發覺正明愛生氣。談戀愛的時候，覺得正明是個寬厚的男人。正明比春曉大三歲，春曉喜歡比自己大的男生，喜歡被呵護、被照顧、被讓著的感覺。不過他們談戀愛的時間不長，半年的時間，正明就出國了。兩年的分離，正明回國結婚，接了春曉到美國。春曉結婚出國的時候很風光，正明給春曉家買了大彩電、大冰箱，親戚朋友都送了禮。那時中美差別大，一個不沾底鍋、一捲冰箱保鮮膜，大家就很稀罕了。

正明生氣倒也不會說什麼，就是突然掛了臉，愛答不理的樣子。春曉每次見到正明生氣，就會非常憤怒。在她家裡，只有母親生氣，父親千方百計哄母親消氣。（六）

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