吳孟芸／圖

「哦！真好！」小朋友笑說。

旁邊有一個看出「免費」的人想指出帕波羅的錯誤，才恍然發現，就他懂的一點英文，說出來和帕波羅是一樣的。

「我們都是自由的。自由是珍貴的，珍貴的都是免費的。」帕波羅想起他神奇的紋身遭遇，依然不知道他身上的兩個字究竟是什麼。但他感到自由而快樂。

8 一路走來

「菲利普國王、菲利普親王，不錯、不錯。」菲利普對自己的名字很有感覺。「還有什麼叫菲利普燈泡的？菲利普燈泡？算了，還是不要找感覺了。」

「菲利普」這個名字的原意是愛馬的人。菲利普確實愛馬。他養馬、騎馬、賽馬、賭馬，馬不離身，和馬在一起的時間比人還多。

菲利普結了兩次婚、生了三個孩子、換了四個工作，發了財、破了產，和最好的朋友鬧翻又和好。

他當過兵、坐過牢、吸過毒、戒過酒。

他出過一次車禍，斷過手腕和腳踝。騎馬、開車、坐飛機、坐船去過很多地方，甚至徒步走完整個阿帕拉契山脈的登山路線。

菲利普每次說要退休 ，就又開始另一波滾滾而來的精彩事件。

有一天，菲利普在野外探險，死在了一群狂奔的野馬腳下。

「先生，我們要關門了。」這是工作人員的聲音。

菲利普從跑步機上跳下來，喃喃自語說：「又投胎了。」

9 路邊的紳士

一個紳士坐在路邊。

鎮上所有主要遊行隊伍都會經過這條路。

「婚禮、葬禮，無論你怎麼稱呼它，都是一樣的。」遊行隊伍經過時，這位紳士就輕聲說道。

我不知道是否有人聽到他的聲音、仔細聽他說的話，但多年來從沒有人打擾過他。也許大家不在乎他，甚至沒有注意到他。

我第一次發現這個紳士是在我六歲的時候。當時姑姑結婚，我給姑姑當花童。後來爺爺過世，送殯時我再次注意到他。

在別的場合，我也曾多次從他身邊經過。每次見到他，他都衣冠楚楚，戴著大禮帽、拿著手杖。

我從沒想過、有一天我會和他說話，但想和他說話的渴望每次都變得更強烈。

有一天，我走過那條路，不是因為遊行隊伍，而是因為路邊的他。

那位紳士坐的地方並沒有人，但同一個地方有一塊石頭、一頂帽子和一根手杖。

「您好！」我環顧四周，不見人影。

我拿起帽子看了看，發現帽子的內襯上縫著一些字。「裡面和外面是一樣的。」我又拿起手杖看了看，發現上面刻著一行字。「上下是一樣的。」

我確信帽子和手杖都是那位紳士的。

「我和你是一樣的。」一個聲音說。

這是我幾次經過這個地方時，曾經聽到過的聲音。

「謝謝您的指點！」我放下手杖和帽子，輕鬆地走出那條街。

我覺得自己比羽毛還輕。原來，我還放下了那塊石頭，它不知道什麼時候，被我放進了心裡。

10 石頭王子

有一個王子，唯一的財產是一袋石頭，經常遭到其他王子的嘲笑。他沒有土地可以統治，背著石頭從一個地方搬到另一個地方。

他的心情總是很愉快，邊走邊吹口哨。

大家怎麼知道他是王子呢？他的父親是國王，他仍然穿著父親給他的衣服，他的斗篷上有那個王國的標誌。

有人說，他曾經是一位王子，但現在不是了。但也有很多人非常樂意見到他，一直稱他為王子。只有某些王子視他為流浪漢。

在王子的圈子裡，有一種會議叫做「王子會議」，就像其他行業的會議一樣，每年聚一次，討論一些似乎重要，但實際上無關緊要的事情。

儘管遭到某些王子的反對，石頭王子仍然每年出席王子會議。

石頭王子每次參加會議時，都會背著他的一袋石頭。年復一年，這個袋子變得越來越小。幾個王子注意到了，他們想知道袋子裡究竟發生了什麼事。

「你們想知道石頭們去了哪裡，是吧？ 」石頭王子馬上看穿這些王子的心思。

「當一個王子認識到自己的靈魂時，石頭會先變成金子，然後消失。每過一段時間，就會有王子看見自己清澈的靈魂，於是我的袋子就越來越輕了。」

有的王子聽到「金」字，就忍不住想看。另外一些王子認為，石頭消失是減少石頭王子的負擔，真是太好了。這些王子剛這麼想，袋子裡的一些石頭就消失了。

當王子們還在疑惑的時候，石頭王子已經收拾好袋子，離開時一邊走，一邊吹著口哨。（下）