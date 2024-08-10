我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

看見（二六）

李東文

盲人固然無法假裝有視力，有視力假扮成盲人也不容易，尤其在自己的家人面前。幾天以後，阿勇再也沒有耐心演戲，跟秀蓮說，眼睛突然又看見了，原來，這個世界真的有奇蹟。秀蓮問他什麼時候看見的，他說，今天上班的路上，被汽車喇叭嚇了一大跳，然後就看見了──開始時，還以為是幻覺，結果不是。真的能看見了啊。秀蓮摘去他的變色鏡，像醫生那樣伸出手指，在他面前左右移動，看見眼球隨著手指的移動而偏轉。

阿勇要求秀蓮不要對外宣布這個消息，包括他們的兒子。秀蓮問他原因，他說沒什麼原因，是在等一個更適合的時機。他像往常那樣，帶著導盲竹出去上班，繼續以盲人的身分，生活在人群當中。

像有某種心靈感應，這頭阿勇剛剛跟秀蓮「坦白」，那頭，地毯廠倒閉後去了賣建陶的舊搭檔找上門來，請阿勇幫忙介紹以前在財務公司上班結識的朋友。舊搭檔有筆挺大的資金需要回收，對方一再耍賴不還。阿勇說：不用通過財務公司，我自己都能幫你討回來。當即聯繫以前一位兄弟過來，充當他的護法。

這次任務，順利得出乎意料。阿勇臉上肌肉橫長，墨鏡、導盲竹，以及很久沒穿的黑色衣服，在那一站，像來自地獄的黑無常。欠帳人不寒而慄，乖乖把欠款結清。

舊搭檔拍著阿勇的肩膀說：兄弟，你很厲害啊！──還有好幾筆鉅款要回收，有我自己的，也有我朋友的，有興趣的話就都交給你。阿勇說行，就這麼說定了。

按理說，阿勇這時應該去醫院檢查，以確認眼睛真的已經康復，然後知會有關部門，無須再領取殘疾人補貼。（二六）

上一則

學習喬布斯 台數發部次長林宜敬要改變世界

下一則

浣熊愛上我的家

延伸閱讀

看見（二二）

看見（二二）
看見（二一）

看見（二一）
看見（二○）

看見（二○）
看見（一九）

看見（一九）

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02
右起為作者夫婿、作者、蓋瑞、湯尼和彼得。

郵輪友情緣

2024-08-08 02:00

印度室友

2024-08-06 02:00
Bad Homburg古鎮老街一角，傳統德國式建築堅實又厚重。（圖／作者李麗珠提供）

臥遊亦有深情

2024-08-06 02:00

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸