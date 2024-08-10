盲人固然無法假裝有視力，有視力假扮成盲人也不容易，尤其在自己的家人面前。幾天以後，阿勇再也沒有耐心演戲，跟秀蓮說，眼睛突然又看見了，原來，這個世界真的有奇蹟。秀蓮問他什麼時候看見的，他說，今天上班的路上，被汽車喇叭嚇了一大跳，然後就看見了──開始時，還以為是幻覺，結果不是。真的能看見了啊。秀蓮摘去他的變色鏡，像醫生那樣伸出手指，在他面前左右移動，看見眼球隨著手指的移動而偏轉。

阿勇要求秀蓮不要對外宣布這個消息，包括他們的兒子。秀蓮問他原因，他說沒什麼原因，是在等一個更適合的時機。他像往常那樣，帶著導盲竹出去上班，繼續以盲人的身分，生活在人群當中。

像有某種心靈感應，這頭阿勇剛剛跟秀蓮「坦白」，那頭，地毯廠倒閉後去了賣建陶的舊搭檔找上門來，請阿勇幫忙介紹以前在財務公司上班結識的朋友。舊搭檔有筆挺大的資金需要回收，對方一再耍賴不還。阿勇說：不用通過財務公司，我自己都能幫你討回來。當即聯繫以前一位兄弟過來，充當他的護法。

這次任務，順利得出乎意料。阿勇臉上肌肉橫長，墨鏡、導盲竹，以及很久沒穿的黑色衣服，在那一站，像來自地獄的黑無常。欠帳人不寒而慄，乖乖把欠款結清。

舊搭檔拍著阿勇的肩膀說：兄弟，你很厲害啊！──還有好幾筆鉅款要回收，有我自己的，也有我朋友的，有興趣的話就都交給你。阿勇說行，就這麼說定了。

按理說，阿勇這時應該去醫院檢查，以確認眼睛真的已經康復，然後知會有關部門，無須再領取殘疾人補貼。（二六）