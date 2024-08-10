我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

愛之罪（八）

桑文鶴

出乎毛蕊意料的是，盛放租住的公寓並沒有她想像中的那麼高檔，是一處有點破舊的舊公寓。盛放住在一樓，可扶他進去，也費了不少力氣。下車前，盛放還吐在了毛蕊的車裡。

一室的公寓有點亂，毛蕊把盛放放在沙發裡，找來被子把他蓋好，又給他倒了杯水，放在他觸手可及的地方。走之前，她本想留張紙條給他的，可後來想想，還是算了。

開車回去的路上，毛蕊打開車窗，冷風灌進車裡，想起盛放俊美的睡顏，她的心裡卻挺溫暖的，清理他留下的嘔吐物，也是無怨無悔。

第二天很早，手機響了，毛蕊以為是盛放，看也沒看就接了起來。誰知卻是章志帆，他說國內的事辦得差不多了，估計再過一個禮拜就可以回去了。毛蕊假裝熱情地讓他注意安全，掛上電話後卻在心裡叫苦，她看著牆上的日曆，自由的日子沒有多少天了。

6

毛蕊再見到盛放，是在送他回家的幾天後。對於那天晚上的事，盛放還有斷斷續續的記憶，他隱約記得自己被人攙扶進了車裡、記得自己跌跌撞撞倒進沙發，甚至記得自己吐在了誰的車裡。但這個幫助自己的人到底是誰，他卻是沒記清的。後來打聽了一圈，才知道是毛蕊。

季文濤知道後，竟然還有點吃醋。他把毛蕊願意來參加自己的生日宴，看成是某種峰迴路轉的暗示。無奈自己那晚也喝高，在盛放醉倒前，自己就先倒了。他緊張地問盛放：「毛蕊把你送回家了，你倆之間沒有發生別的事吧？」

盛放笑著罵了他一句：「要不是你們這些混蛋們沒一個能送我，我怎麼會麻煩人家。」又說：「人家把我扔進沙發裡就走了。大半夜的，讓人家一個女生送醉鬼回去，你們一幫老爺們也真行。」（八）

上一則

學習喬布斯 台數發部次長林宜敬要改變世界

下一則

浣熊愛上我的家

延伸閱讀

挑戰退貨極限 床墊用5年 好市多照收

挑戰退貨極限 床墊用5年 好市多照收
茂宜島為寵物日曆籌款

茂宜島為寵物日曆籌款
繼2.5年沙發之後這個更過份 5年床墊退貨Costco照收

繼2.5年沙發之後這個更過份 5年床墊退貨Costco照收
吳宗憲自爆分居張葳葳多年 不認離婚

吳宗憲自爆分居張葳葳多年 不認離婚

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02
右起為作者夫婿、作者、蓋瑞、湯尼和彼得。

郵輪友情緣

2024-08-08 02:00

印度室友

2024-08-06 02:00
Bad Homburg古鎮老街一角，傳統德國式建築堅實又厚重。（圖／作者李麗珠提供）

臥遊亦有深情

2024-08-06 02:00

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸