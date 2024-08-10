出乎毛蕊意料的是，盛放租住的公寓並沒有她想像中的那麼高檔，是一處有點破舊的舊公寓。盛放住在一樓，可扶他進去，也費了不少力氣。下車前，盛放還吐在了毛蕊的車裡。

一室的公寓有點亂，毛蕊把盛放放在沙發裡，找來被子把他蓋好，又給他倒了杯水，放在他觸手可及的地方。走之前，她本想留張紙條給他的，可後來想想，還是算了。

開車回去的路上，毛蕊打開車窗，冷風灌進車裡，想起盛放俊美的睡顏，她的心裡卻挺溫暖的，清理他留下的嘔吐物，也是無怨無悔。

第二天很早，手機響了，毛蕊以為是盛放，看也沒看就接了起來。誰知卻是章志帆，他說國內的事辦得差不多了，估計再過一個禮拜就可以回去了。毛蕊假裝熱情地讓他注意安全，掛上電話後卻在心裡叫苦，她看著牆上的日曆，自由的日子沒有多少天了。

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毛蕊再見到盛放，是在送他回家的幾天後。對於那天晚上的事，盛放還有斷斷續續的記憶，他隱約記得自己被人攙扶進了車裡、記得自己跌跌撞撞倒進沙發，甚至記得自己吐在了誰的車裡。但這個幫助自己的人到底是誰，他卻是沒記清的。後來打聽了一圈，才知道是毛蕊。

季文濤知道後，竟然還有點吃醋。他把毛蕊願意來參加自己的生日宴，看成是某種峰迴路轉的暗示。無奈自己那晚也喝高，在盛放醉倒前，自己就先倒了。他緊張地問盛放：「毛蕊把你送回家了，你倆之間沒有發生別的事吧？」

盛放笑著罵了他一句：「要不是你們這些混蛋們沒一個能送我，我怎麼會麻煩人家。」又說：「人家把我扔進沙發裡就走了。大半夜的，讓人家一個女生送醉鬼回去，你們一幫老爺們也真行。」（八）