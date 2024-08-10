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巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

航向百慕達（五）

水影

「怪不得這麼有品味、有氣質，原來是音樂老師。」春曉讚道，朱莉的臉色和暖起來，眼神中對春曉有一份親近。

譚東順勢說道：「我第一次見到她，就被她的氣質吸引了。」

朱莉的臉色終於放晴。

大廳裡有人開始跳舞，三三兩兩的，下場的人不多。譚東對朱莉做了個「請」的手勢，兩個人便大大方方跳了起來，兩個人顯然都是舞場高手。

「你想跳嗎？」正明問春曉。

春曉搖搖頭。她其實是個含蓄的女人，雖然歲月的錘鍊使她能夠在大多數時候，克服自己的羞澀，但根深柢固的本性依然會在某些時候顯露出來。春曉感慨地說：「譚東和朱莉，是這個年紀很耀眼的一對，你看好他們嗎？」

正明搖了搖頭說：「很難說，你看他們經常爭吵。」

「那我們爭吵更多呢！」春曉不以為然地說道。

「不一樣，我們再怎麼爭吵，也吵不散的。」正明堅定地說道。

3

海水的顏色變了，綠得晶瑩剔透，清新如春天的薄紗一般。大船停在一個島嶼，一層層白色屋頂的房子，遠望過去，如積木堆積而成。第三天，到了此行的目的地，百慕達三角群島。

春曉和正明隨著人流向外走。在海上漂流了兩天，重新回到結實的大地，有種久別重逢的喜悅。一下船，就見到幾株棕櫚樹，高大筆挺，直衝雲霄，頂上是一頭蓬發染髮似的綠棕相間的葉子。傳說中的魔鬼之地，竟是如此靜謐美麗。哈密爾頓主街上一側是童話般色澤鮮艷的房屋，一側是高大婆娑的棕櫚樹。這裡的男人都穿著百慕達短褲，長度到膝蓋，配著黑色長襪和皮鞋。春曉和正明拿出相機，紛紛拍下街景。

他們來到海灘，這裡的沙子極其細緻，在海水中泛著粉色。粉色沙灘是百慕達的又一特色。（五）

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