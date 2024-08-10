吳孟芸／圖

「不過既然想起來了，我就給你講講。據說我的毛色以前不是這樣的──管他哪樣──現在這樣臉上一片橘紅，就跟被潑了一臉果汁似的。聽人說，我看到耶穌背著十字架走過，頭上戴著荊棘冠，一陣慈悲，飛過去用我的小嘴叼出一根刺。他的血噴到我的臉上，我的臉就變成這樣了。然後我的名字就叫羅賓。」

「哦！我聽過這個故事。有個人望著我說，你的橘紅色明明在胸上不在臉上，可能是看了你的故事不知道是你的故事，以為是我的故事了。哎呀！我把自己說暈了。在我得知有歐洲知更鳥之前，我也不知道大家怎麼會流傳這樣的故事，感覺他們連臉和胸都搞不清楚，哈哈哈！」

「那羅賓到底是什麼意思？」

「不知道。」

「無所謂啦！」

「你是怎麼來到這裡的？」

「哪裡？」

兩隻知更鳥放聲大笑，然後開始唱歌。

這次的確是唱歌。

6 候診

傑瑞坐在心理醫生診所候診室，但是他不記得自己曾經預約看診。

他看到女友坐在他旁邊，心想也許是女友幫他預約的。

有女友陪伴，真是太好了。傑瑞看她穿著睡衣，很舒服，有賓至如歸的感覺。他看了看自己，發現自己也穿著睡衣。

也許這不是精神科醫生的辦公室，而是某個朋友的房子，他們正在度假。

傑瑞記不清細節，但他一點都不想搞清楚。

候診室就像一個舒適的客廳，有一個白色的小書架，兩人坐在沙發上。

心理醫生想讓病人感到舒適，促進放鬆，這也是自然的吧？

「傑瑞！」角落的房門開了，一個戴眼鏡的禿頭小個子伸出半個腦袋喊道。

傑瑞心情愉快地站起來，緩緩走進房間。

「很高興再次見到你！」心理醫生說。

「你好啊！這個地方很真不錯。」傑瑞覺得他和這個人是初次見面，雖然沒法確定。

傑瑞看到房間裡有一張擺在幾個台階高的大椅子，讓他想起電椅。

他不會叫我去那裡吧？傑瑞想著有點緊張。但是很快就覺得不會。

心理醫生領著傑瑞到房間的另一處。那裏擺著一個頂在三腳架上的方盒子，好像是某種測試用的裝置。

「把頭放進去。」醫生說。

「哦！有個洞欸！」傑瑞好奇地把頭伸進盒子裡，看到裡面有一個屏幕。

「這個設備不需要電嗎？沒看到任何按鈕、電線或別的開關。不過，現在幾乎所有東西都可以無線操作了。」傑瑞繼續好奇著。

「屏幕上顯示的內容就是你的生活。」醫生說。

傑瑞不確定醫生是否在哪裡按了按鈕，但屏幕上開始出現影像，一個接一個，就像火車迅速駛過一樣。起先還能看見圖案的變化，後來就成為模糊一片，耳朵裡也開始出現「轟隆轟隆」的聲音。

「這個設備看起來就像用一塊紙板摺起來的，隨時都會散架的樣子，居然有這麼厲害的功能！」傑瑞覺得很滑稽。

他剛剛為了把頭伸進去盒子裡而稍稍彎了腰，儘管如此，還是能夠把自己的頭留在裡面，並沒有因為緊張、無聊、生氣或不舒服，而很想趕快抽出來。他甚至忘記他的頭下面還有個身體，盒子下面還有個三腳架。

「我的生活？我的生活只是一系列流動的圖像嘛！」傑瑞大笑，聲音蓋過了耳朵裡的「轟隆轟隆」。

他笑得很大聲，突然聽到自己的笑聲在臥室裡迴響，然後在自己的床上醒來。

從那天起，傑瑞再也沒有去看過心理醫生。

7 紋身

帕波羅喜歡紋身，想在背上紋一點中文。紋什麼好呢？「自由」吧！他認為自己是個自由的人。

帕波羅問了正在學中文的羅德里格，「free」中文該怎麼寫。羅德里格給他一張紙條，寫了「免費」。

帕波羅去了唐人街一家紋身店，迅速地實現了願望。

紋身師傅完成作品後，堅持不收帕波羅的錢。

紋身師說：「不收你錢是作品的一部分。我雖然在賺錢，偶爾是要做點純藝術的。感謝您的光臨，幫我完成今天的作品。」

帕波羅雖然迷惑不解，還是心懷感激地走了。

看到帕波羅「免費」的人，不明白為什麼要紋「免費」。聯想到英文的人，有猜測帕波羅可能想紋「自由」。但是沒有人對帕波羅說什麼，都是對他嘻嘻笑。帕波羅很開心。

有一天在海邊，一個小朋友問帕波羅：「叔叔，你背上的圖案是什麼意思？」

「自由！」帕波羅用英文說。（中）