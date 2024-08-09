那只模擬的名牌包包，像一坨屎，在他面前晃來晃去。

汽車從地下停車場鑽出地面，對面的霓虹燈突然亮起，嚇了車裡的兩個人一跳。天怎麼突然黑了呢？阿勇激昂的情緒稍稍平靜了些，變色鏡後面的眼睛閉了起來，有種睏極了想睡覺的渴望。

秀蓮說：「勇哥，對不起了……」

阿勇睜開眼睛，躲在變色鏡後望望秀蓮，轉向前方，又再閉上，頭靠在坐墊上，用平靜的語調說：不，秀蓮，你不要道歉，也不用道歉，這事不怪你。要怪也是怪我本事低，沒能給你更好的生活。說完，自己也覺得蒼白，因為他感覺自己是在說電影對白。

「勇哥──」

阿勇睜開眼睛，伸手過去搭在秀蓮的肩上，說：你專心開車──我剛才在想，要不要打電話給你爸，讓兒子今晚在他們那邊睡，我們不去接他了。

秀蓮把車停在路邊打電話。等到秀蓮打完電話，阿勇又說：好想親你一下。說完，把秀蓮的手拉過來貼在自己的臉上。秀蓮伸過頭來，淺吻一下阿勇的嘴唇。阿勇捧起秀蓮小小的臉，深情地吻了上去。

好漫長的一個吻啊。最後是秀蓮有點生硬地把阿勇推開。

秀蓮說：「為什麼我感覺你已經能看見了呢？」

「噢，」阿勇吃了一驚，小聲說：「你為什麼會有這種感覺？」

「你剛才的表現不太像個盲人，」秀蓮說，「我的意思是說，你踢趙公子那一腳，盲人沒法踢得那麼準！」

阿勇笑笑，說：開車吧秀蓮，我們該回家了。

這個美好的夜晚，夫妻二人放下思想包袱，宛如初相識，度過了一個激情澎湃的夜晚。為了不暴露自己已經恢復視力這個事實，阿勇的眼睛全程緊閉，不敢有一點鬆懈。（二五）