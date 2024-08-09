我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人機長分享 乘客在飛機上別做這兩件事

帥到爆紅的南韓射擊銀牌女將返國 記者會上突暈倒

愛之罪（七）

桑文鶴

可毛蕊知道，盛放和他關係不錯，兩個人經常一起去釣魚，還去靶場練過射擊。所以季文濤生日，即使歐嘉穎不去，盛放也多半會去。

盛放像是忘記了這一茬，他撓撓頭，「哦，那我去吧。」

「嘉穎呢？她也去嗎？」毛蕊故意問。

「嗯。」盛放模稜兩可地說：「應該去吧，這個你問她吧。」又說：「我還有點事，就先走了。」

毛蕊點點頭，衝他擺擺手。

果然季文濤的生日會上，沒有歐嘉穎的影子。毛蕊沒再繞圈子，趁著盛放端著盤子從自己跟前走過的空檔，她問：「你和嘉穎吵架了吧？」

盛放看了看她，表情有點詫異，但沒否認，端著盤子離開了。過了一會，也許是覺得自己剛才直接走開，有點沒有禮貌，也許是幾杯酒下肚後神經鬆弛，也有了傾吐慾，他繞過人群找到毛蕊，沒頭沒尾地問：「你們女生的心思，我是真的猜不透。」

果然吵了架，毛蕊在心底暗笑，表面上還是不動聲色地說：「總有人要先低頭，你是男生，不如讓讓她。」

「這麼多年，一直都是我在讓，我也累了。」盛放把杯子裡的啤酒一飲而盡，「算了，就這樣吧。」

盛放一直不停喝酒，生日會結束的時候，整個人已經東倒西歪。沒喝酒的人裡，有車子也會開車的，除了毛蕊，還有一個印度裔的男生，可人家壓根不認識盛放，也不想攬下這個麻煩。毛蕊給歐嘉穎打了好幾個電話，也發了短信，拜託她快點來接男朋友。可等了好一陣，那邊只是回覆說：他已經不是我男朋友了。

時間過了午夜，參加派對的人走得差不多了。毛蕊沒有辦法，只能使盡全身的力氣架著東倒西歪的盛放，走向自己的車子。打開車後座的門，盛放就倒臥進去。她開著車，朝著季文濤告訴她盛放住的公寓的地址開去。（七）

釣魚 印度

上一則

人海中的一位文友

下一則

山的行蹤

延伸閱讀

巴奧╱射以觀德終成正果 老將李越宏的射擊人生

巴奧╱射以觀德終成正果 老將李越宏的射擊人生
巴奧／「濟南槍王」李越宏 男子射擊25公尺速射奪金

巴奧／「濟南槍王」李越宏 男子射擊25公尺速射奪金
巴奧／李孟遠曾經放棄射擊 靶場教練拉一把

巴奧／李孟遠曾經放棄射擊 靶場教練拉一把
李孟遠射擊奪銅 娘家四方林靶場恐關門

李孟遠射擊奪銅 娘家四方林靶場恐關門

熱門新聞

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

買房記

2024-08-02 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02

紋眉風波

2024-08-02 02:00

印度室友

2024-08-06 02:00

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣