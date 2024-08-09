可毛蕊知道，盛放和他關係不錯，兩個人經常一起去釣魚 ，還去靶場練過射擊。所以季文濤生日，即使歐嘉穎不去，盛放也多半會去。

盛放像是忘記了這一茬，他撓撓頭，「哦，那我去吧。」

「嘉穎呢？她也去嗎？」毛蕊故意問。

「嗯。」盛放模稜兩可地說：「應該去吧，這個你問她吧。」又說：「我還有點事，就先走了。」

毛蕊點點頭，衝他擺擺手。

果然季文濤的生日會上，沒有歐嘉穎的影子。毛蕊沒再繞圈子，趁著盛放端著盤子從自己跟前走過的空檔，她問：「你和嘉穎吵架了吧？」

盛放看了看她，表情有點詫異，但沒否認，端著盤子離開了。過了一會，也許是覺得自己剛才直接走開，有點沒有禮貌，也許是幾杯酒下肚後神經鬆弛，也有了傾吐慾，他繞過人群找到毛蕊，沒頭沒尾地問：「你們女生的心思，我是真的猜不透。」

果然吵了架，毛蕊在心底暗笑，表面上還是不動聲色地說：「總有人要先低頭，你是男生，不如讓讓她。」

「這麼多年，一直都是我在讓，我也累了。」盛放把杯子裡的啤酒一飲而盡，「算了，就這樣吧。」

盛放一直不停喝酒，生日會結束的時候，整個人已經東倒西歪。沒喝酒的人裡，有車子也會開車的，除了毛蕊，還有一個印度 裔的男生，可人家壓根不認識盛放，也不想攬下這個麻煩。毛蕊給歐嘉穎打了好幾個電話，也發了短信，拜託她快點來接男朋友。可等了好一陣，那邊只是回覆說：他已經不是我男朋友了。

時間過了午夜，參加派對的人走得差不多了。毛蕊沒有辦法，只能使盡全身的力氣架著東倒西歪的盛放，走向自己的車子。打開車後座的門，盛放就倒臥進去。她開著車，朝著季文濤告訴她盛放住的公寓的地址開去。（七）