「我們也是，換房時一套舊房子沒賣，就租出去了。另外一套是養老房，在佛州 。」

譚東喝酒速度很快，又給自己倒了一杯酒。朱莉勸阻道：「別喝了，醫生叫你少喝酒。」

譚東眉毛一聳、大手一揮說：「難得這麼好的夜晚，今天要盡性。活著這不能做、那不能做，活著有什麼意思！」

譚東吃完一隻龍蝦，又開始吃第二隻，朱莉再次阻止說：「你膽固醇那麼高，龍蝦不能多吃！」

「你怎麼這麼煩，什麼事情都要阻擋，我都沒自由了！」譚東有點喝高了，對著朱莉一臉的不耐煩，說著還撕了一大塊龍蝦肉塞進嘴裡。

「我這是為你好，不知好歹，那我不管你了！」

「不管好，不管就對了！」

朱莉的臉沉了下來，本來鮮妍如花，一下變得烏雲密布。

譚東面紅耳赤地繼續吹牛：「我到美國時留學生 還很少，當時跟台灣留學生談戀愛，還驚動了大使館 。我妻子是台灣人。」

朱莉的臉色更難看了。譚東總是毫無顧忌地聊他過世的妻子，而且他總是以「妻子」稱呼，把她置於何地？

譚東感覺到朱莉的不快，他轉了話題：「當時每星期去教授家整理花園。剪枝割草，幹一下午掙一個星期的飯錢，還覺得洋洋自得，這美國的錢好賺呢。可是那段時間老是惡心嘔吐，也不知是什麼原因，後來才知道自己對那些花過敏。」

春曉說：「哈哈，我剛到美國去餐館做帶位，也是做了沒幾天，就惡心嘔吐，一查原來是懷孕了！」

「哈哈哈！」大家都笑了起來，只有朱莉一臉落落寡歡。

「剛出國的都有一本吃苦史，早知道國內變得這麼好，我就不出國了。」春曉見朱莉一人喝悶酒，便轉向她問道：「朱莉，你以前在國內做什麼的？」

「我是中學教師，教音樂的。」（四）