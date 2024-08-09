吳孟芸／圖

1 上班下班

「我昨晚跟老公吵架了，等不及要來上班！」芬尼經常用這句話跟我說早安。

「好想下班啊！」芬尼一說這句話，我就知道又到了下午兩點鐘。

聽芬尼把這兩句話重複了很多遍，有一天我終於對她說：「其實沒有上下班這回事，對吧？只有你願不願意在某個地方。」

「比如說，我現在就不想在這裡？」

「是的。只不過，不管願不願意，我們只能在『這裡』。」

「下班以後，就不在這裡了。」

「到哪裡都是『這裡』啊！」

芬尼沉默了一會兒，說：「我想下班了。」

不過她再也沒對我重複那句早安的話。

她先離婚，然後辭職了。

2 晨跑者

「嘿！你怎麼不跑快點？今天涼快，跑起來舒服。」安迪颼颼超過羅傑。

「快點？沒有能比自己更快或更慢啊！」羅傑慢慢地說。

「是嗎？你看我！」安迪加快速度向前跑，跑了一段，為了繼續和安迪說話，又開始減速。

安迪感覺自己是在倒著追趕羅傑。

「你還是沒有比現在更快啊！你就是和現在一樣快而已。」還在安迪後面的羅傑說。

「不懂。」安迪對自己說，搖搖頭，然後繼續減速，直到他在羅傑旁邊。

「你在為馬拉松 訓練嗎？」

「我沒在訓練。我也不跑馬拉松。」羅傑看看安迪。「比起跑步，你似乎更喜歡說話。」

「哦！我不知道我喜歡幹麼！不過我早上出來跑步，是為了避免見到我老婆。」安迪苦笑。

「哦？所以你不是在跑步，而是在逃跑。」

「是喔？你說得對。」

「但沒有人能真的逃跑，因為他認為自己正在逃離的東西，總是在他心裡，跑到哪裡跟到哪裡。」

「能不能不說我了？告訴我，你為什麼跑步？」

「我沒在跑步啊！」

安迪驚訝地發現他們都走得很慢。他幾乎不記得自己第一次超越羅傑是什麼時候，以及什麼時候放慢速度與羅傑走在一起。

3 伊莎貝拉的情人

伊莎貝拉非常美麗，具有超人的魅力。

伊莎貝拉連影子都很亮麗，穿過繁華的街道，迷倒每一個看到她的人。

畫家為伊莎貝拉作畫，詩人給她寫詩，作曲家給詩配上音樂。在舞會裡，樂隊演奏關於伊莎貝拉的樂曲、歌唱家唱著歌、舞者翩翩起舞，彷彿在伊莎貝拉的故事中擺動。

雖然大家不知道伊莎貝拉是誰，卻知道有一首關於伊莎貝拉的歌。

每個男人都想贏得她的心……

但沒有人成為伊莎貝拉的寵兒。

伊莎貝拉經過時，街道會顫抖，男人會瘋狂。

沒有人知道伊莎貝拉的痛苦；她在尋找情人！

伊莎貝拉經過時，沒有人不立刻被她降伏。

但她夢寐以求的王子，至今還未到來。

其實，伊莎貝拉的王子就在身邊，就是她妹妹的未婚夫。

伊莎貝拉在大家的幻想中生活，她的情人在她的幻想中死去。

4 綁架

傑克身為綁匪的兒子，只知道綁架維生。

自從父親過世後，他繼續為黑幫工作。

迄今為止，他保住了一條小命，但代價是交出所有綁架得來的贖金。

無論被綁架的人交出多少贖金，被綁架的人總是被除掉，從來沒有例外。

這些錢，傑克沒有得到過一分一毫。

傑克的父親過世後，傑克想存點錢離開綁架集團。後來他發現，即使他留下來，也不會得到一毛錢。當他對黑幫不再有用時，他甚至會失去性命。他知道得「太多」。

有一天，傑克突然意識到，自己早就被綁架了。他的工作只是在不斷為自己帶回贖金。

他為了讓肉體存活下去而拋棄了靈魂。

然而，沒有人能失去靈魂，只能短暫地忘記，肉體囚禁不了靈魂。

原來，肉體的代價是靈魂的全部，而靈魂的救贖卻不需要贖金。

傑克決定離開黑幫，再也不關心靈魂之外的事。雖然傑克隨時可能被黑幫或警察逮捕，他第一次感到滿足、平靜和快樂。

5 知更鳥的對話

今天早上，我聽到兩隻知更鳥在說話。

起初，我以為這只是春天常見的知更鳥鳴，但我很快就發現，這是一場嚴肅的對話。

這兩隻知更鳥來自兩個不同大陸，我仔細聽著。

歐洲知更鳥：「哈囉！羅賓！」

美洲知更鳥：「哈囉！羅賓！」

「很高興見到你！」

「我也是哦！」

「你知道我們的名字是怎麼來的嗎？」

「不知道，但我發現人類喜歡到處起名字。」

「就是！什麼知不知更不更的。」

「不懂。」

「我就喜歡唱歌。」

「我也是。」（上）