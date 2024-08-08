我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

看見（二四）

李東文

眾人像被按下了暫停鍵，一時不知如何應對。邱小媚剛剛懷孕不久，大家沒能看出來。

火速撤退。過後老大說，這一輩子從未如此狼狽，也未曾如此恐懼。

接下來的幾天，大家提心吊膽，生怕員警找上門來。然而，員警沒來，來了一位和平使者──有位胖子來到誠真金融財務有限公司，替邱小媚傳話：前事一筆勾消，從此她走她的陽關道，蘭姊走蘭姊的獨木橋。老大問蘭姊是否同意，蘭姊說不想同意，但又必須要同意。說完兩眼淚汪汪，大罵貪財好色的丈夫是個狗東西，害得她十年奮鬥，化為烏有。

阿勇是做過老闆又破了產的人，感同身受，過去遞給蘭姊一盒紙巾。當晚，他夢見了血紅色的大海，噗噗、噗噗，氣泡一個接著一個往上冒，像有人在底下燒柴火。醒來全身被汗水打濕。

後來有一天，老大說，勇哥，你這雙熊貓眼睛太恐怖了，戴副變色鏡擋擋吧。

又過了幾天，阿勇他們去跟進另一筆業務。走後不久，當事人突發失心瘋，拿根鐵條到馬路上打人，又用頭撞路邊的綠化樹。

阿勇躲進廁所，啪啪、啪啪，扇自己大耳光。

鏡子映照出一個臉被打腫了的男人，一身黑色衣服，凶神惡煞。他在這世上活了四十年，從未如此憎恨自己的長相。

然後，阿勇離開誠真金融財務有限公司，租了輛貨車，向蘭姊不爭氣的老公學習，去做網約車司機。

3

在地下停車場被秀蓮抱緊的剎那，阿勇木然站著，內心感慨萬千，想說點什麼但又不知從何說起。艱辛與屈辱，被自尊死死壓制著的酸楚，一併湧上心頭。他很想告訴秀蓮，眼睛已經康復，可是說不出口。（二四）

網約車

上一則

台商研院院長王建彬：活用思考模型 職涯好幫手

下一則

摘藍莓

延伸閱讀

看見（一○）

看見（一○）
看見（九）

看見（九）
看見（八）

看見（八）
看見（七）

看見（七）

熱門新聞

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

買房記

2024-08-02 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02
人們在鶴鳴茶社內喝茶聊天。（圖片提供∕爾雅）

成都之夏

2024-08-01 02:02

紋眉風波

2024-08-02 02:00

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎