下嫁的女人為什麼不幸福？（全文完）

「下嫁」意味著「屈就」，意味著婚姻雙方的地位和心理狀態，從一開始就不平衡。也就是說，不是「下嫁」的女人不幸福，而是「覺得自己下嫁」的女人，很難獲得幸福！她們帶著不恰當的心理優勢步入婚姻，對自己的伴侶提出很多要求，百般挑剔。她們通常會理所當然對婚姻中潛伏的種種危機喪失警覺，失去經營婚姻、維繫親密感的耐心和細心。這樣的心態，又如何能收穫幸福呢？選擇「下嫁」的女人，總會在結婚之後輕易流露出自己的優越感。女人的優越感，可以瞬間擊潰一個男人的自尊。尤其是當你把「下嫁」這兩個字說出口，男人的自尊蕩然無存，他們強烈的保護慾也隨之消失，很難再給女人帶來足夠的安全感……

醍醐灌頂！梅曉相信，一定是上天把這篇文章推到了她的面前。吵架的時候口不擇言，她說的豈止「下嫁」兩個字，她說的是：這個家要沒我，你就是nothing（什麼都不是）!

男人的保護慾，第一次跟她春節回家時在徐州汽車站，夏朝已經完美演示了一回。這種保護慾是何時消失的？這些年，因為夏朝英語不好，她報稅 、管理銀行帳戶、外出休假時找路線、訂酒店、參加兒子學校家長會……就連夏朝的銀行帳戶都是她在打理，活得像條女漢子。在她強大的氣場裡，曾經雄性十足的夏朝變得越來越卑微，發脾氣吵架何嘗不是他最後的不甘與抗爭。想到這些，梅曉的心疼起來，為夏朝，也為自己。

為了背負一個家，我們都匍匐在地，低到了塵埃裡。好在，還能從塵埃裡開出花來，梅曉想。（全文完）