圖／123RF

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他們靠窗而坐。

這天春曉精神萎頓，眼睛下又是眼袋、又是黑眼圈。她畫了淡妝，抹了遮瑕膏，畢竟五十多歲的人了，還是遮掩不住滿臉的疲憊。

經過一夜行駛，船進入了深海。海水變成很濃重的深藍，緞子一般的質感。跟淺海中的灰藍完全不同，一種非常乾淨純粹的藍色。海水有著細微整齊的波紋，交織著、起伏著，輕輕地滾動著，彷彿一塊巨大的綢緞在飄動。清晨的陽光透過窗戶，如同一道金色的洪流，照亮了整個餐廳。陽光和大海使得春曉的精神一振，失眠 帶來的委靡消散了不少。

譚東和朱莉也來吃早餐，看見春曉和正明，他們走了過來，坐在對面。朱莉穿了一件太陽裙，整個人如陽光一般明亮。她今天畫了淡妝，在強烈的陽光下，可以看見皮膚的皺紋和斑點，可是春曉覺得這樣的朱莉更加真實和自然。

譚東聳著他短短的濃眉問道：「今天你們什麼計畫？」

正明說：「沒什麼計畫。今天是航行日，就只有待在船上了。」正明說著，向窗外眺望了一眼，又說：「船到公海了，賭場開了，可以去賭場玩玩。」

「好，我們去賭場玩。」譚東欣然應道。

「別去，你上個月在大西洋城輸了三百元！」朱莉阻止道。

譚東不高興地蹙緊了眉頭。正明便說：「要不我們去打牌吧，四個人正好玩升級。」

他們來到六樓的棋牌室，人不多，只有兩個美國孩子在玩跳棋。他們佔了一張桌子，春曉和正明一隊，對打朱莉和譚東。起初大家玩得客客氣氣，打了幾圈之後，開始進入角色，說話便隨便起來。

春曉摸到一副同花順，可是沒有出牌的機會，她暗示正明她沒有紅桃。可是正明拿了一把主牌，他先吊了一張主牌再出紅桃，偏偏春曉只有一張主牌，完全失去了機會。春曉忍不住抱怨：「我都給你暗示了，要你給我出牌機會。真是太沒有默契了！」

正明是個說不得的性子，馬上就掛下臉說：「我們就是沒有默契！」

譚東圓場說：「沒事、沒事，打牌就是玩玩的。」

朱莉因為很少玩升級，牌技生疏，輸了幾局。譚東隨口說道：「你這打得什麼臭牌！」

朱莉也是嬌俏的性子，當即甩臉子道：「你才臭，嘴巴臭！」

大家又玩了一會，可是興致都不高了。春曉說想去甲板看海、朱莉說想去游泳，牌局也就散了。

春曉拿了一本《春雪》，來到頂樓的甲板。這兒的甲板是沙灘的顏色，春曉在摺疊沙灘椅上躺了下來。四周都是海，無邊無際的海。海的上面是雲，一動不動的雲。海風從身上拂過，帶著鹹濕的氣味，吹得讓人沉醉。春曉昨晚沒有睡好，一會兒，便被海風熏得沉醉夢鄉。

春曉這一覺睡了兩個小時，醒來後精神好多了。她感覺有點餓了，便上自助餐廳吃了一盆沙拉、一小碗海鮮飯。飯畢，她拿了一盤西瓜、哈密瓜和葡萄，又回到了甲板上。她嘴裡含著甜甜的西瓜汁，讀著《春雪》美麗的句子：「一團團像攪出凝固鐘乳液般的積雲，凝聚在海面上空。深沉的陽光一直照射到這些積雲雲襞的深處。」這描寫的不正是此時的景色嗎？

春曉回到客艙，已經是下午三點。正明見她回來了，跟她說：「晚上是晚禮服日，你要準備一下吧？」

春曉對於打牌時正明的翻臉，還有小小的不快，沒有理他，自己在箱子裡找游泳衣。正明一看說：「你要去游泳，那我也去。」正明就是這樣，常常是他莫名掛臉生氣，惹惱了春曉，他自己又跟沒事人一樣。

春曉橫渡泳池幾個來回就上岸了。她回到客艙，淋浴、吹頭髮。她換上一件象牙白的晚禮服，線條優美流暢，低胸無袖，簡約大氣。又穿上一雙白色小羊皮中高跟鞋，高跟鞋使她挺胸收腹，儀態優雅。

正明穿了一套黑西裝，裡面的黑襯衫硬領蹭著腮幫，使他有種平常不多見的酷感。正明摟著春曉站在鏡子前，一黑一白，模樣甚為登對。

他們走進餐廳，大廳裡流光溢彩、鬢影釵光。春曉看見朱莉，完全被她驚艷了。她穿了紅色抹胸裙，胸前一片呼之欲出的雪白。貼了長長的假睫毛，眼睛撲閃撲閃的。又細又高的高跟鞋，顯得格外窈窕。

男人喝了酒，在微醺中開始吹牛。

「我當初到美國，口袋只有一百美元，到現在在美國有三套房子。」譚東開始憶往昔看今朝。

「我到美國時，口袋只有五十美元。」正明不是一個會吹牛的人，酒酣耳熱也開始話多起來：「我們就兩套房子，換房時一套舊房子沒賣，就租出去了。」（三）