我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

愛之罪（五）

桑文鶴

章志帆以為毛蕊在考驗他，故意口氣誇張地說：「哎呀，我怎麼早沒有遇見她呀。」

毛蕊明白他的心思，於是故意配合地噘起嘴假裝生氣，惹得章志帆哈哈大笑。結果章志帆接下來的話，卻讓她笑不出來了。

「等我回去以後，咱們兩個都去醫院做個體檢吧。咱們在一起也有一陣了，還是沒有動靜，如果有問題，還是早點治療的好。」

毛蕊盡量不讓笑容立刻從臉上消失。她什麼也說不出來，只能僵硬地點了點頭。

5

歐嘉穎是個來自富裕家庭的獨生女，父母送她出國不求她功成名就，只希望她出國鍍金練好英語，回國後繼承家業。家業不大，幾間工廠而已，但因為經常和外商打交道，所以歐父對歐嘉穎的英語能力極為看中。至於她的擇偶，家裡也是很開明的，只要女兒喜歡，看中的人是個沒有惡習的正派的人就行。只有一條，不管這人是中國人還是美國人，結婚以後都必須回中國生活。

歐嘉穎和盛放從念本科的時候就認識，認識毛蕊的時候，歐嘉穎已經和盛放交往了將近兩年。按照歐父的標準來看，盛放的條件是遠超的，一表人才、課業優秀不說，家庭條件也很好。父親是私企老闆、母親是大學教授，上面還有一個已經進入家族企業任職的哥哥。唯一讓歐嘉穎擔心的，是盛放多次說過，他對經商沒有興趣，最大的目標就是留在美國搞學術研究。

歐嘉穎跟毛蕊說過自己的煩惱，她怕自己到時候離不開盛放了，可盛放不願意陪她回國，而自己又不可能留在美國。而且，即使回國了，盛家也有自己的事業，盛放又怎麼可能心甘情願地跟自己回家，做上門女婿呢？（五）

上一則

辜鴻銘：唯中國儒學能救世界之亂（上）

下一則

逃離慕尼黑

延伸閱讀

日本新宿酒吧拒絕中國、南韓遊客入店 遭疑種族歧視

日本新宿酒吧拒絕中國、南韓遊客入店 遭疑種族歧視
前進巴黎奧運的億萬富二代 蓋茲女婿在列...但不在美國隊

前進巴黎奧運的億萬富二代 蓋茲女婿在列...但不在美國隊
巴奧／全紅嬋入選BBC點將錄 榜單唯一中國人

巴奧／全紅嬋入選BBC點將錄 榜單唯一中國人
「張韶涵的精神是中國人的精神」她無預警脫口退休 粉絲嚇壞

「張韶涵的精神是中國人的精神」她無預警脫口退休 粉絲嚇壞

熱門新聞

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00

買房記

2024-08-02 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。（圖／本報資料照片）

不為老師流淚

2024-08-05 02:02

父女之間

2024-07-31 02:00
十九世紀至二十世紀末，加拿大的許多印地安小孩被迫與父母分開，被抓送到寄宿學校。（圖∕123RF）

印地安悲歌

2024-08-04 02:02
人們在鶴鳴茶社內喝茶聊天。（圖片提供∕爾雅）

成都之夏

2024-08-01 02:02

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣