章志帆以為毛蕊在考驗他，故意口氣誇張地說：「哎呀，我怎麼早沒有遇見她呀。」

毛蕊明白他的心思，於是故意配合地噘起嘴假裝生氣，惹得章志帆哈哈大笑。結果章志帆接下來的話，卻讓她笑不出來了。

「等我回去以後，咱們兩個都去醫院做個體檢吧。咱們在一起也有一陣了，還是沒有動靜，如果有問題，還是早點治療的好。」

毛蕊盡量不讓笑容立刻從臉上消失。她什麼也說不出來，只能僵硬地點了點頭。

5

歐嘉穎是個來自富裕家庭的獨生女，父母送她出國不求她功成名就，只希望她出國鍍金練好英語，回國後繼承家業。家業不大，幾間工廠而已，但因為經常和外商打交道，所以歐父對歐嘉穎的英語能力極為看中。至於她的擇偶，家裡也是很開明的，只要女兒喜歡，看中的人是個沒有惡習的正派的人就行。只有一條，不管這人是中國人還是美國人，結婚以後都必須回中國生活。

歐嘉穎和盛放從念本科的時候就認識，認識毛蕊的時候，歐嘉穎已經和盛放交往了將近兩年。按照歐父的標準來看，盛放的條件是遠超的，一表人才、課業優秀不說，家庭條件也很好。父親是私企老闆、母親是大學教授，上面還有一個已經進入家族企業任職的哥哥。唯一讓歐嘉穎擔心的，是盛放多次說過，他對經商沒有興趣，最大的目標就是留在美國搞學術研究。

歐嘉穎跟毛蕊說過自己的煩惱，她怕自己到時候離不開盛放了，可盛放不願意陪她回國，而自己又不可能留在美國。而且，即使回國了，盛家也有自己的事業，盛放又怎麼可能心甘情願地跟自己回家，做上門女婿呢？（五）