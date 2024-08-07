下嫁的女人為什麼不幸福？（一一）

這些「媽媽團」的加入，真的讓梅曉多了無力之感。如果她此時退出，可能還真像夏朝說的「大姑娘擠破門」。她問自己，真的捨得把調教多年的男人拱手相讓嗎？當夏朝成為別人的老公，為另一個女人燒火做飯、鏟雪剪草坪，自己受得了嗎？

她曾經問過夏朝：男人不是都看重外貌嗎？本人相貌平平，身材也不妖嬈，還大齡高學歷，為什麼娶我？夏朝說：為了出國，那時候出國多香啊！從那以後，梅曉總笑話他「賣身求榮」。想想讓人傷感，還以為對方喜歡自己，原來人家是有所圖的。她讀到過一篇文章，說戀愛時兩個人是「感情交換」，婚後兩個人是「價值交換」，婚姻說白了，就是場交易。這個世界，交換關係無處不在，當然也存在於婚姻中。

她與夏朝的關係中，夏朝得到了他所求的，自己得到了什麼？細想起來，除了嘗到了為人妻母的滋味，似乎什麼都沒得到。雖然人生重在體驗，生為女人，為人女、為人妻、為人母是上天賜予的角色，為此她應該感謝夏朝。但在這個過程中，最大的獲益者不還是他嗎？姓氏延續，夏家的祠堂有人續香火了。現在，就傳宗接代而言，他們的使命已經完成，那接下來婚姻的功用就只剩下老來作伴這一條了。她需要夏朝的陪伴嗎？這幾天自由自在的生活，讓她對這一點產生了懷疑。

她不著邊際地想著，下意識地拿起手機，一篇新文章出現在頭條位置。她這幾天因為自己遇到的問題，比較關注夫妻關係、婚姻家庭，結果類似的網文像泉水一樣汩汩往外湧。文章的標題是：下嫁的女人為什麼不幸福？梅曉點開文章，開頭的話頓時擊中了她。（一一）